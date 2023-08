Με τέσσερις νέες ταινίες και τρεις επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το επικό θρίλερ του Κρίστοφερ Νόλαν για την ατομική βόμβα «Οπενχάιμερ» με τον Κίλιαν Μέρφι και το καθηλωτικό θρίλερ με τον Λίαμ Νίσον «Αντίστροφη μέτρηση».

Ακόμη σε επανέκδοση, «Vicky Cristina Barcelona» του Γούντι Άλεν, «Όλα πάνε καλά» του Ζαν-Λικ Γκοντάρ με Τζέιν Φόντα και Ιβ Μοντάν, και «Δύο φεγγάρια τον Αύγουστο» του Κώστα Φέρρη.

«Οπενχάιμερ»: Το επικό θρίλερ του Κρίστοφερ Νόλαν για την ατομική βόμβα

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ γυρισμένο σε IMAX που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Oppenheimer

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Ηθοποιοί: Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Μπλαντ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φλόρενς Πιου, Τζος Χάρτνετ, Κέισι Άφλεκ, ΡάμιΜάλεκ, Μπένι Σαφντί, Μάικλ Αγκαράνο, Κένεθ Μπράνα.

Διάρκεια: 3.00’

Είδος ταινίας: Θρίλερ

Δείτε το τρέιλερ:

«Αντίστροφη μέτρηση»: Ένα καθηλωτικό θρίλερ με τον Λίαμ Νίσον

Η νέα ταινία δράσης «Αντίστροφη μέτρηση» με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Λίαμ Νίσον είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ το οποίο βασίζεται στην ισπανική ταινία του 2015 «El Desconocido».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ουγγρο-αμερικανός σκηνοθέτης Νίμροντ Αντάλ σε σενάριο των Άντριου Μπάλντουιν , Κρίστοφερ Σαλμανπούρ και Ουόρντ Πάρι.

Υπόθεση

Ο Ματ Τέρνερ (Λίαμ Νίσον) είναι ένας επιτυχημένος Αμερικανός επιχειρηματίας με έδρα το Βερολίνο, που ισορροπεί ανάμεσα σε μια ακμάζουσα καριέρα στα οικονομικά, και την οικογένειά του. Οδηγώντας τα παιδιά του στο σχολείο ένα πρωί, ο Ματ λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από μια μυστηριώδη φωνή: υπάρχει μια βόμβα κάτω από το κάθισμά του, που θα εκραγεί αν δεν ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη σειρά πραγμάτων, και αν δεν το κάνει γρήγορα. Παγιδευμένος στο αυτοκίνητό του σε μια καταδίωξη με μεγάλη ταχύτητα στην πόλη, ο Ματ πρέπει να ακολουθήσει τις ολοένα και πιο επικίνδυνες οδηγίες του ξένου σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο για να προστατεύσει την οικογένειά του και να λύσει το μυστήριο, που διαδραματίζεται στη διάρκεια μιας μέρας.

Retribution

Σκηνοθεσία: Νίμροντ Αντάλ

Πρωταγωνιστούν οι Λίαμ Νίσον, Νόμα Ντουμεζβένι, Λίλι Άσπελ, Τζακ Τσάμπιον, Έμπεθ Νταβίντ, και Μάθιου Μοντίν.

Δείτε το τρέιλερ:

«Demeter: Η Αφύπνιση Του Κακού»: Ο Δράκουλας επιστρέφει για ένα τελευταίο ολέθριο ταξίδι

Βασισμένη μονάχα σε ένα κεφάλαιο, στο «Ημερολόγιο του Καπετάνιου» από το κλασικό μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, «Δράκουλα», η ιστορία τοποθετείται στη ρωσική σκούνα, Ντιμίτερ, που ναυλώθηκε για να μεταφέρει ιδιωτικό φορτίο – είκοσι τέσσερα ασημάδευτα κιβώτια – από τα Καρπάθια όρη στο Λονδίνο. Η ταινία αφηγείται τα περίεργα γεγονότα που έπληξαν το καταραμένο πλήρωμα όσο προσπαθούσαν να επιβιώσουν στο ωκεάνιο ταξίδι τους, κυνηγημένοι κάθε νύχτα από μια τρομακτική παρουσία. Όταν το πλοίο έφτασε τελικά στον προορισμό του ήταν ρημαγμένο χωρίς ίχνος του πληρώματος.

The Last Voyage of the Demeter

Σκηνοθεσία: Αντρέ Έβρενταλ

Ηθοποιοί: Ντέιβιντ Νταστμάλτσιαν, Κόρεϊ Χόκινς, Έιλινγκ Φραντσιόζι, Λίαμ Κάνινγκχαμ.

Διάρκεια: 2.00′

Είδος ταινίας: Φαντασίας / Θρίλερ

Δείτε το τρέιλερ:

«Οι 2 Αλφρέντ»: Μια κωμική ταινία του του Μπρούνο Πονταλιντέ



Η γαλλική κωμωδία του ελληνικής καταγωγής Μπρούνο Πονταλιντές, με πρωταγωνιστή τον αδερφό του, γνωστό κωμικό Ντενί Πονταλιντές, και τον ίδιο τον σκηνοθέτη στο δεύτερο ρόλο, είναι μια σάτιρα της εταιρικής νοοτροπίας και του σύγχρονου εργασιακού ρατσισμού των start-ups.

Ο Αλεξάντρ είναι άνεργος και ο τραπεζικός λογαριασμός του έχει παγώσει. Με τη σύζυγό του να βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι για δύο μήνες, πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να φροντίσει τα δύο παιδιά τους και να βρει δουλειά. Μετά από μια «σουρεαλιστική» συνέντευξη σε μια start-up εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με καινοτόμες πρακτικές, ο Αλεξάντρ προσλαμβάνεται δοκιμαστικά, έχοντας όμως πει ψέματα πως δεν έχει οικογένεια, σύμφωνα με την αυστηρή πολιτική της εταιρείας που θέλει τους υπαλλήλους της άτεκνους.

Όμως, με τις αδιάκοπες συνεδριάσεις και τις ατέλειωτες τηλεδιασκέψεις, η διατήρηση του μυστικού του δεν θα είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Στην προσπάθειά του να τα συνδυάσει όλα, θα βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο, έναν αντισυμβατικό τύπο (τον ενσαρκώνει ο σκηνοθέτης) που για να επιβιώσει, αναλαμβάνει παράξενες δουλειές του ποδαριού και αντικαθιστά διάφορους επαγγελματίες στις δουλειές τους –ακόμα και στην κοινωνική δράση τους! Κι όλ’ αυτά, σε ένα Παρίσι (του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος) που έχουν κατακλύσει τα ντρόουνς-ταχυδρόμοι και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.

Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών.

Πρωταγωνιστούν: Ντενί Πονταλιντέ, Σαντρίν Κιμπερλέν, Μπρούνο Πονταλιντέ.

Γαλλία – 2020 –

Κωμωδία – 92′

Δείτε το τρέιλερ:

«Vicky Cristina Barcelona» (2008) του Γούντι Άλεν σε επανέκδοση

Δύο νεαρές Αμερικανίδες φίλες, η Βίκι και η Κριστίνα φτάνουν στη Βαρκελώνη για καλοκαιρινές διακοπές έπειτα από πρόσκληση των γονέων της Βίκι. Μετά τα εγκαίνια μιας έκθεσης, θα γνωρίσουν σε ένα εστιατόριο τον Χουάν Αντόνιο, έναν γοητευτικό ζωγράφο διαβόητο για τη θυελλώδη, παθιασμένη σχέση του με την πρώην γυναίκα του Μαρία-Ελένα, ο οποίος θα προτείνει να τον ακολουθήσουν στο εξοχικό του στο Οβιέδο.

Οι δύο φίλες έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, και η καθεμία θα εκλάβει διαφορετικά αυτήν την πρόταση: η Βίκι, σοβαρή, αρραβωνιασμένη, λειτουργεί αμυντικά με άξονα τη λογική της, ενώ η περιπετειώδης και παρορμητική Κριστίνα δείχνει να γοητεύεται. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν εμφανίζεται και η πρώην σύζυγος του ζωγράφου.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το 2008, εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ στη χώρα μας παραμένει η πιο εμπορική ταινία του σκηνοθέτη.

Η Πενέλοπε Κρουζ απέσπασε σειρά βραβείων για την ερμηνεία της, μεταξύ αυτών και το Όσκαρ Β′ Γυναικείου Ρόλου.

Πρωταγωνιστούν Σκάρλετ Γιόχανσον, Ρεμπέκα Χολ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ, Πατρίσια Κλάρκσον, Κρις Μεσίνα, Κέβιν Νταν.

Δείτε το τρέιλερ:

«Όλα Πάνε Καλά» (1972) του Ζαν-Λικ Γκοντάρ με την Τζέιν Φόντα και τον Ιβ Μοντάν σε επανέκδοση

Ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ συναντά την Τζέιν Φόντα, που υποδύεται μία Αμερικανίδα δημοσιογράφο και τον Ιβ Μοντάν στον ρόλο του Γάλλου συζύγου της, ο οποίος σκηνοθετεί διαφημίσεις για την τηλεόραση.

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την καταστολή του Μάη του’ 68 στη Γαλλία. Ο στρατηγός Ντε Γκολ έχει καταστείλει την «επανάσταση» και, υπό την προεδρία του διαδόχου του Ζορζ Πομπιντού, όλα δείχνουν πλέον να είναι υπό έλεγχο. Όλα, φαινομενικά τουλάχιστον, «πάνε καλά», σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις επιταγές της καθεστηκυίας τάξης. Κι εκεί, μέσα στη φαινομενική «κοινωνική νηνεμία», οι εργάτες ενός εργοστασίου αλλαντικών ξεσηκώνονται, κηρύσσουν απεργία και το καταλαμβάνουν. Η κοινωνική «τάξη και ασφάλεια» ξάφνου απειλούνται και έρχονται στο μυαλό όλων εικόνες που ήταν καθημερινές πριν από μία τετραετία. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων έχουν αλλάξει. Μία απεργός τηλεφωνεί στο σπίτι της και λέει στο σύζυγό της να προσέχει τα παιδιά. Ένα μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος μοιράζει φυλλάδια στο σούπερ μάρκετ και οι νέοι δεν του δίνουν την παραμικρή σημασία.

Δείτε το τρέιλερ:

«Δύο Φεγγάρια τον Αύγουστο» (1978) του Κώστα Φέρρη σε επανέκδοση

Δύο μοναχικοί και ονειροπόλοι άνθρωποι, ένας δάσκαλος μουσικής και μια μυστηριώδης γυναίκα που έχει εμμονή με τη νουβέλα «Λευκές νύχτες» του Ντοστογιέφσκι, συναντιούνται στην άδεια Αθήνα τον Αύγουστο, ανάμεσα σε «τρελούς» και περιθωριακούς που έχουν ξεμείνει στην έρημη πόλη. Υπό το φως των αυγουστιάτικων φεγγαριών, προσπαθούν να συμβιβάσουν τις ονειρικές και παράλογες φαντασιώσεις τους με τον έρωτα.

Ελεύθερη διασκευή της νουβέλας του Ντοστογιέφσκι «Λευκές νύχτες» από τον Κώστα Φέρρη, σε σενάριο Γιώργου Σκούρτη και μουσική Νίκου Κυπουργού.