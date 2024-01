Μετά τον Βιμ Βέντερς με την ταινία για τον Πάπα Φραγκίσκο τώρα είναι η σειρά του Μάρτιν Σκορσέζε. Σήμερα το πρωί ο μεγάλος Αμερικανός σκηνοθέτης συνάντησε τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται και πρόσφατα ο Σκορσέζε ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους με επίκεντρο τη ζωή του Ιησού, εμπνευσμένη από την ταινία «Το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο» του Πιερ Πάολο Παζολίνι. Ο σκηνοθέτης πράγματι αποφάσισε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος ζήτησε από τους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν περισσότερο περιεχόμενο με βάση την έννοια της «πίστης».

Στη μακρά καριέρα του, ο Σκορσέζε γύρισε επίσης το «The Last Temptation of Christ», το οποίο είχε απαγορευτεί από την Εκκλησία εκείνη την εποχή. Αργότερα γύρισε το «Silence», το οποίο διαδραματίζεται τον 17ο αιώνα και αφηγείται την ιστορία δύο Πορτογάλων Καθολικών που ταξιδεύουν στην Ιαπωνία για να αναζητήσουν το μέντορά τους που έχει χαθεί από καιρό και να διαδώσουν το Χριστιανισμό, αποφασισμένοι πως η αλήθεια του Θεού είναι η μόνη που μπορεί να σε οδηγήσει στη λύτρωση.

