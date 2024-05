Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024 που γίνεται στο Μάλμε της Σουηδίας καθώς αυτή την ώρα διεξάγεται η παρέλαση των σημαιών των χωρών, χωρίς την παρουσία της ελληνικής αποστολής.

Συγκεκριμένα, η ολλανδική De Telegraaf αναφέρει ότι η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ελβετία λείπουν από τη σκηνή της παρέλασης των σημαιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η παρέλαση της σημαίας πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Μάλμε κατά τη διάρκεια της τελικής πρόβας. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ιρλανδία και η Ελβετία δεν εμφανίστηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια αυτής.», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Several artists not present at the flag parade of the family show just now: Ireland, Greece and Switzerland. The show also started 17 minutes late.

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 11, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ