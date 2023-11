Σχεδόν 111 χρόνια μετά τη βύθιση του Τιτανικού, βγαίνουν σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Aldridge & Son Ltd αντικείμενα από το διάσημο ναυάγιο του υπερωκεάνιου.

Τα αντικείμενα που έχουν διασωθεί από το διάσημο ναυάγιο συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου αλλά και τους επίδοξους αγοραστές και πωλούνται για σημαντικά ποσά. Ανάμεσα στα αντικείμενα που πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία είναι κι ένα μενού δείπνου των ταξιδιωτών της πρώτης θέσης από τις 11 Απριλίου 1912. Θεωρείται πως είναι και το μόνο του είδους του που έχει διασωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του BBC, ο κατάλογος αναμένεται να πωληθεί για ποσό που θα ξεπεράσει τις 80.000 ευρώ.

Το μενού περιλαμβάνει πιάτα όπως στρείδια, αρνί και πάπια ενώ έχει εμφανή τα σημάδια του ναυαγίου.

Άλλα αντικείμενα στη δημοπρασία είναι μια κουβέρτα από το κατάστρωμα, η οποία εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 70.000 έως 100.000 λίρες. Η κουβέρτα είναι από την πρώτη θέση της White Star Line, και πιστεύεται ότι έφτασε με έναν επιζώντα του Τιτανικού στη Νέα Υόρκη με το πλοίο διάσωσης Carpathia.

A “remarkable” menu from the Titanic is up for auction in Wiltshire.https://t.co/aT3MNOiku4

— BBC West (@BBCBristol) November 5, 2023