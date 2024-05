Μαμά, συνώνυμο της αγάπης, της φροντίδας, της αγκαλιάς. Το ERTFLIX τιμά όλες τις μαμάδες με ανθοδέσμη από ταινίες που τις αποθεώνουν στο αφιέρωμα «Χρόνια Πολλά Μαμά».

Τρυφερές ιστορίες μητρότητας αφιερωμένες στις αγαπημένες μας μητέρες, μαμάδες και μάνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μη χάσετε από 10 έως 19 Μαΐου 2024 την ειδική κατηγορία «Χρόνια Πολλά Μαμά», μόνο στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

«Black Stone» (2022) – Διαθέσιμο από 12/5

Με αφετηρία ένα ντοκιμαντέρ για τους υπαλλήλους «φαντάσματα» του δημοσίου, δύο κινηματογραφιστές πέφτουν επάνω στη Χαρούλα, μία υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, η οποία αναζητεί τον εξαφανισμένο, δημόσιο υπάλληλο, γιο της. Όταν το όνομά του συνδέεται με μία απάτη, η Χαρούλα ξεκινάει, μαζί με τον νεότερο, ανάπηρο γιο της, να «καθαρίσει» το όνομά του.

Με τη βοήθεια ενός Ελληνοαφρικανού ταξιτζή και μίας «παράφωνης» αντιφασιστικής οργάνωσης, οι κινηματογραφιστές ακολουθούν τη Χαρούλα ενόσω προσπαθεί να βρει και να φέρει πίσω στο σπίτι τον πρωτότοκο γιο της.

Βραβείο Καλύτερου Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Ελένη Κοκκίδου στα Βραβεία ΙΡΙΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ιακωβίδης

Σενάριο: Σπύρος Ιακωβίδης, Ζιάντ Σέμαν

Πρωταγωνιστούν: Ελένη Κοκκίδου, Χούλιο Γιώργος Κατσής, Αχιλλέας Χαρίσκος, Κέβιν Ζανς Ανσόνγκ.

«Η Ανακατώστρα» (2015) – Διαθέσιμο από 15/5

(The Meddler)

Με ένα νέο iPhone, ένα διαμέρισμα κοντά στο Grove και έναν μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό που της άφησε ο μακαρίτης σύζυγός της, η Μάρνι Μινερβίνι μετακομίζει από το Νιου Τζέρσεϊ στο Λος Άντζελες για να είναι κοντά στην κόρη της Λόρι, μια επιτυχημένη (αλλά ακόμα ανύπαντρη) σεναριογράφο. Όταν όμως τα δεκάδες μηνύματα, οι απροσδόκητες επισκέψεις και οι συζητήσεις στις οποίες κυριαρχούν οι ανεπιθύμητες συμβουλές αναγκάζουν τη Λόρι να θέσει αυστηρά προσωπικά όρια, η Μάρνι βρίσκει τρόπους να διοχετεύσει την αιώνια αισιοδοξία και τη γενναιοδωρία της για να αλλάξει τις ζωές των άλλων -αλλά και τη δική της- και να βρει έναν νέο σκοπό στη ζωή.

Σκηνοθεσία: Λορίν Σκαφάρια

Πρωταγωνιστούν: Σούζαν Σαράντον, Ρόουζ Μπερν, Τζ. Κ. Σίμονς, Σέσιλι Στρονγκ, Λούσι Παντς, Σάρα Μπέικερ, Τζέροντ Καρμάικλ.

«Still Alice: Κάθε στιγμή μετράει» (2014)

(Still Alice)

Η Δρ. Άλις Χόουλαντ έχει τα πάντα. Είναι μία καταξιωμένη ακαδημαϊκός Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μία ευτυχισμένη σύζυγος και μητέρα τριών, μεγάλων πια, παιδιών. Όταν η μνήμη της αρχίζει να την προδίδει, αρχικά δεν δίνει σημασία. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν χάνεται στην ίδια της τη γειτονιά.

Ο προσωπικός αγώνας με αντίπαλο τη μη αναστρέψιμη νόσο του Αλτσχάιμερ μόλις αρχίζει.

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ, Γουός Γουεστμόρλαντ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Κρίστεν Στούαρτ, Άλεκ Μπάλντουιν, Κέιτ Μπόσγουορθ, Χάντερ Πάρις

«Μικρή Μαμά» (2021)

(Petite Maman)

Η οκτάχρονη Νέλι, μόλις έχασε την αγαπημένη της γιαγιά και βοηθά τους γονείς της να τακτοποιήσουν τα πράγματά της. Εξερευνά το σπίτι όπου μεγάλωσε η μαμά της, Μαριόν, και το δάσος, όπου έπαιζε και είχε χτίσει ένα δεντρόσπιτο, για το οποίο έχει ακούσει τόσα πολλά. Ξαφνικά η μητέρα της φεύγει και η Νέλι αναζητεί παρηγοριά στο δάσος.

Εκεί, θα συναντήσει ένα κορίτσι της ηλικίας της που χτίζει ένα δεντρόσπιτο. Το όνομά της είναι Μαριόν.

Σκηνοθεσία: Σελίν Σιαμά

Πρωταγωνιστούν: Ζοζεφίν Σανζ, Γκαμπριέλ Σανζ, Νίνα Μερίς, Στέφαν Βαρουπέν, Μαργκότ Αμπασκάλ

«Μάνα» (2023) – Διαθέσιμο από 11/5

(Mother / Майка)

Η Ελένα, μία θεατρική σκηνοθέτις γεμάτη έμπνευση, στα 32 της χρόνια δεν μπορεί πλέον να κάνει παιδιά. Κάνοντας θεραπείες και αποτυγχάνοντας να πείσει τον σύζυγό της Λεόν, 50 ετών, να παραμείνει μαζί της στη Βουλγαρία για να συνεχίσουν την προσπάθεια για παιδί, η Ελένα αναπτύσσει ένα επιτυχημένο θεατρικό πρόγραμμα που μεταμορφώνει τη ζωή ορφανών παιδιών. Την καλούν να κάνει το ίδιο στην Κένυα, όπου ο αριθμός των ορφανών είναι τεράστιος, τη στιγμή που ο Λεόν της προτείνει να αρχίσουν τη διαδικασία εξωσωματικής με δωρεά ωαρίων. Η Ελένα βρίσκεται σε δίλημμα: να ακολουθήσει το όνειρό της να αποκτήσει ένα δικό της παιδί ή να βοηθήσει χιλιάδες ορφανά να αρχίσουν να ονειρεύονται. Βρίσκοντας τον δικό της δρόμο, η Ελένα θα δώσει ένα νέο νόημα στη λέξη «μητέρα».

Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

Σκηνοθεσία: Σοφία Ζορνίτσα

Πρωταγωνιστούν: Ντάρια Σιμεόνοβα, Λέον Λούτσεφ, Ντάρια Ντιμίτροβα, Στιβ Ματίας

«Ο άνδρας που αγαπήθηκε πολύ» (2014)

(In the Name of my Daughter / L’homme qu’on aimait trop)

Η Άγκνες Λε Ρου, μια νεαρή ανεξάρτητη γυναίκα, επιστρέφει στη Νίκαια το 1976 για να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της ύστερα από έναν αποτυχημένο γάμο. Όλα αυτά, ενώ ερωτεύεται έναν μεγαλύτερο σε ηλικία δικηγόρο. Τον Νοέμβριο του 1977, έπειτα από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, η Άγκνες εξαφανίζεται. Το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ.

Τριάντα χρόνια μετά, και ύστερα από αλλεπάλληλες δίκες, ο Μορίς Ανιελέ παραμένει ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση δολοφονίας. Πεπεισμένη για την ενοχή του, η μητέρα της θα πολεμήσει μέχρις εσχάτων για να τον δει πίσω από τα σίδερα.

Σκηνοθεσία: Αντρέ Τεσινέ

Πρωταγωνιστούν: Κατρίν Ντενέβ, Γκιγιόμ Κανέ, Αντέλ Ενέλ, Τζούντιθ Τσέμλα, Τάνια Λόπερτ.

«Μικροί κύριοι» (2016)

(Little Men)

Ο Τζέικ, είναι ένα ευαίσθητο γυμνασιόπαιδο που ονειρεύεται να γίνει καλλιτέχνης. Στην κηδεία του παππού του γνωρίζει τον Τόνι και σύντομα γίνονται αχώριστοι. Αλλά η φιλία τους θα μπει σε κίνδυνο όταν οι γονείς του Τζέικ που νοικιάζουν ένα κατάστημα στη μητέρα του Τόνι έρχονται σε αντιπαράθεση για το ύψος του ενοικίου.

Επίσημη συμμετοχή στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Sundance 2016 και στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου 2016.

Σκηνοθεσία: Άιρα Σακς

Πρωταγωνιστούν: Γκρεγκ Κινίαρ, Παουλίνα Γκαρσία, Άλφρεντ Μολίνα, Τζένιφερ Ελ