Το KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου, με έδρα την Πάτρα ταξιδεύει στην Αθήνα από την Κυριακή 8 έως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024. Στον ιστορικό κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ (μετρό Πανεπιστήμιο), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εξαιρετικά επιλεγμένο πρόγραμμα ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, καθώς και παιδικές ταινίες γερμανόφωνης παραγωγής.

Μεταξύ των ταινιών που θα προβληθούν είναι:

«When Will It Be Again Like It Never Was Before» (2023), της Σόνια Χάις, η ταινία που απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Κριτικής Επιτροπής στο KinoFest τον Σεπτέμβριο.

Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο μικρός γιος του διευθυντή μίας πρωτοποριακής ψυχιατρικής γερμανικής κλινικής που, μαζί με τα αδέρφια του και τη μητέρα του, συναναστρέφεται καθημερινά τους νεαρούς τρόφιμους που μπαινοβγαίνουν στο σπίτι τους, σε μια εύθραυστη συνθήκη απόλυτης αποδοχής. Η ταινία παρακολουθεί τρεις διαφορετικές περιόδους στη ζωή του παιδιού, που αντιμετωπίζει και το ίδιο ψυχολογικά προβλήματα. Ένα συγκινητικό, συλλογικό coming-of-age story μιας ολόκληρης οικογένειας.

«Bonjour Switzerland» (2023), του Πέτερ Λουίζι, η απολαυστική κωμωδία που κατέκτησε το Βραβείο Κοινού, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό μετά την πρεμιέρα της στο KinoFest. Ένα τρελό δημοψήφισμα θέτει την Ελβετία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο εξής θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία εθνική γλώσσα: τα γαλλικά. Όμως οι γερμανόφωνοι και οι ιταλόφωνοι Ελβετοί επαναστατούν, κι ένας γερμανόφωνος αστυνομικός καλείται να τους επιβάλει το νόμο -παρά το ότι δεν έχει καμία τέτοια διάθεση. Μια ταινία που με διασκεδαστικό και εύστοχο τρόπο σατιρίζει τη φανταστική προσπάθεια επιβολής μιας κυρίαρχης γλώσσας στην πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική Ελβετία.

Ένα ειδικό πρόγραμμα με τις καλύτερες γερμανικές ταινίες μικρού μήκους που ξεχώρισαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Clermont-Ferrand, σε συνεργασία με την AG Kurzfilm – Ένωση Γερμανικών Ταινιών Μικρού Μήκους.

Θα προβληθούν ακόμα η παιδική ταινία «Lucy Wanted», μια συγκινητική ιστορία για τη φιλία και τη μοναξιά, με φόντο μια μικρή κοινότητα γεμάτη μυστικά, το «Maret», ένα μυστηριώδες ταξίδι αυτογνωσίας και ταυτότητας, όπου η Maret εξερευνά το παρελθόν και το μέλλον της με αινιγματικό τρόπο και το «The Forger», η αληθινή ιστορία ενός νεαρού καλλιτέχνη που παραχαράσσει έγγραφα για να σώσει ζωές στη ναζιστική Γερμανία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την ABCinema, σε συνδιοργάνωση με το Goethe-Zentrum Patras και με την υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα και της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τα social media και την επίσημη ιστοσελίδα του KinoFest https://kinofest.gr