Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένας φίλος έστειλε στη Σάρον Στόουν ένα σετ ζωγραφικής, ένα δώρο που την οδήγησε σε μια νέα σελίδα δημιουργικής έκφρασης.

Η διάσημη ηθοποιός μέσα από αυτό ανακάλυψε την αγάπη της για τη ζωγραφική και πριν από λίγες ημέρες εγκαινίασε τη δεύτερη έκθεσή της με τίτλο «Welcome to My Garden» παρουσιάζοντας 19 γιγαντιαίους καμβάδες σε έντονα χρώματα στην γκαλερί C. Parker στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.

«Την αγαπώ τόσο πολύ! Μου αρέσει που φέρνει τόση χαρά και ευχαρίστηση… ή όταν οι άνθρωποι έρχονται στο στούντιο και μου λένε: “Ουάου – δεν το ξέραμε!”», δήλωσε η σταρ στο Associated Press.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δημιουργίας, η Στόουν βαρέθηκε να ζωγραφίζει μέσα στις γραμμές και άρχισε να δημιουργεί τους δικούς της αφηρημένους πίνακες χρησιμοποιώντας ακρυλικό σε καμβά.

«Λατρεύω τους μεγάλους καμβάδες», συνέχισε η ηθοποιός. «Μου αρέσει να ζωγραφίζω, ξεκλειδώνει κάτι μέσα μου. Με συγκινεί. Την πρώτη μου έκθεση την ονόμασα “Απόρριψη” επειδή άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ζωγραφίζοντας έδιωξα όλη την καταπίεση που ένιωθα».

Όσο για το αν θα ασχοληθεί ξανά με την υποκριτική μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, η Στόουν απαντά: «Αν έχεις μια αναπηρία, αυτό δεν συμβαδίζει με την υποκριτική. Και γι’ αυτό έκρυψα την κατάστασή μου για πολλά χρόνια. Η ζωγραφική με βοηθά να μην έχω το άγχος που είχα. Μπόρεσα να αποβάλω όλο αυτό τον φόβο και το τραύμα που κουβαλούσα ότι δεν θα γινόμουν αποδεκτή. Και ξέρετε κάτι; Δεν με ήθελαν πραγματικά έτσι κι αλλιώς. Δεν επρόκειτο να με αφήσουν να επιστρέψω και είμαι εντάξει με αυτό».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.