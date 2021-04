Φίλης: «Στο χέρι μας η πρόκληση να γίνει ευκαιρία»

Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι ο νέος εκπρόσωπος της ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η παρουσία του και η μεγάλη του εμπειρία αποτελούν φάρο ελπίδας όχι μόνο για την Πάλη, αλλά γενικότερα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, ειδικά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, εν μέσω της πανδημίας.

O διευθυντής του Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας δρ Κωνσταντίνος Φίλης ευχαρίστησε τα σωματεία μέλη της ΕΛΟΠ για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν και χάραξε τους προσωπικούς του στόχους.

«Είμαι ευγνώμων στα σωματεία και τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης για την τιμή να με εκλέξουν εκπρόσωπό τους στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Πάλη, ως ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα, έχει ξεχωριστή θέση στην Ολυμπιακή "οικογένεια".

»Στόχος μου είναι να μεταλαμπαδεύσω τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει στην κοινωνία ο αθλητισμός και ειδικότερα η Πάλη, η οποία είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του Ολυμπισμού και συνδέει τους αρχαίους με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτές οι αρχές πρέπει να μεταφερθούν στη νέα γενιά, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που ζούμε τώρα.

»Ως μέλος της Ε.Ο.Ε., η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού Ολυμπιακού κινήματος, σε μια συνολικά κρίσιμη καμπή, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι στο χέρι μας ώστε η πρόκληση να γίνει ευκαιρία!».

Το βιογραφικό του

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΔΙΣ). Είναι, επίσης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του ομίλου Ant1.

Εκλέχθηκε Ανώτερο Συνεργαζόμενο Μέλος (SAM) στο St. Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2007-2009) και παράλληλα υπήρξε Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Εν συνεχεία, ανέλαβε ερευνητής στο Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2008 - 2010). Έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει υπεύθυνος προγράμματος Jean Monnet για την Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. (2013 - 2014), Διευθυντής Ομάδας Διoίκησης Έργου του Υπουργείου Ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή διπλωματία (2013-2015) καθώς και μέλος Επιτροπής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας για θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Έχει διατελέσει Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΙΔΙΣ.

Είναι διαλέκτης στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων, καθώς και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου. Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, με πιο πρόσφατα βιβλία τα εξής: «Η Ελλάδα στη γειτονιά της» , «Πρόσφυγες, Ευρώπη, Ανασφάλεια», «Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν» και “A Closer Look at Russia and its Influence in the World”.

Είναι μέλος του Ελληνοτουρκικού Forum και του Ελληνορωσικού Συνδέσμου. Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και στέλεχος της επιστημονικής επιτροπής για την ενεργειακή πολιτική και τη γεωπολιτική. Είναι, επίσης, μέλος του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης καθώς και του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Delphi Economic Forum. Είναι, επίσης, σύμβουλος ενέργειας και γεωοικονομικών της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της διαΝΕΟσις.