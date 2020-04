Οι προτάσεις της ΚΟΕ: Δεν υποβιβάζονται ομάδες από τις κορυφαίες κατηγορίες υδατοσφαίρισης

Ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, αλλά με αρκετές διαφοροποιήσεις και συντομευμένο πρόγραμμα, εισηγείται η εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΕ για τα πρωταθλήματα των αθλημάτων του υγρού στίβου της τρέχουσας περιόδου. Η εν λόγω πρόταση, η οποία καταρτίστηκε με τη συνδρομή των ανά άθλημα τεχνικών συμβούλων της ομοσπονδίας, θα κατατεθεί στους άμεσα εμπλεκόμενους, ενώ προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι να ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες της Πολιτείας και του ΕΟΔΥ, καθώς φυσικά και η έγκαιρη επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για το πρωτάθλημα της Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών, η εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΕ προτείνει δύο διαφορετικές εκδοχές: είτε ολοκλήρωση του πρωταθλήματος με το τέλος της κανονικής περιόδου (απομένουν τέσσερις αγωνιστικές), είτε διεξαγωγή επιπλέον των πλέι-οφ, όχι όμως των πλέι-άουτ, καθώς εισηγείται να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα και να ανέλθουν δύο από την Α2, ώστε το επόμενο πρωτάθλημα (και μόνο αυτό) να διεξαχθεί με 14 ομάδες.

Για την Α΄ εθνική γυναικών προτείνεται η διεξαγωγή της Γ΄ φάσης μόνο για τον όμιλο των θέσεων 1-5 και στη συνέχεια των πλέι-οφ, με μετατροπή της σειράς των τελικών από best of 5 σε best of 3. Και εδώ προβλέπεται να μην υπάρξει υποβιβασμός και να ανέλθει μία ομάδα από τη Β΄ εθνική, ώστε το επόμενο πρωτάθλημα να διεξαχθεί με δέκα ομάδες, όπως προβλεπόταν (η προκήρυξη προέβλεπε άνοδο δύο ομάδων και υποβιβασμό μίας). Προτείνεται επίσης η διεξαγωγή του final-4 του κυπέλλου.

Σε ό,τι αφορά την κολύμβηση, η εκτελεστική επιτροπή προτείνει τη μη διεξαγωγή των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (σε όλες τις κατηγορίες). Αντ΄αυτού, εισηγείται αγώνες ανά περιφέρεια και στη συνέχεια ενιαιοποίηση των αποτελεσμάτων, βάσει επιδόσεων, ώστε να προκύψει η τελική κατάταξη ανά αγώνισμα.

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε επανεκκίνηση στα αθλήματα της πισίνας θα γίνει μετά τις 15/6, καθώς μέχρι τότε ισχύει η αναστολή αγωνιστικών δραστηριοτήτων που έχει αποφασίσει ήδη από τον Μάρτιο η ομοσπονδία.

Αναλυτικά οι εισηγήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΕ ανά άθλημα:

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Διεξαγωγή των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (και των προαγωνιστικών ηλικιών), στις κατά τόπους Περιφέρειες με τελικές σειρές, με την παρουσία επίσημου παρατηρητή από πλευράς ΚΟΕ, και κατόπιν ενιαιοποίηση των αποτελεσμάτων σε πανελλήνια κλίμακα, με βάση τις επιδόσεις, ώστε να προκύψουν οι τελικές κατατάξεις στα αγωνίσματα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Διεξαγωγή των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων, με εισήγηση της Τεχνικής Διευθύντριας για τον τρόπο.

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Διεξαγωγή των Πανελλήνιων πρωταθλημάτων στο ΟΑΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Διεξαγωγή ενός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, σε Βορρά και Νότο, και κατόπιν ενιαιοποίηση των αποτελεσμάτων με βάση τις επιδόσεις, για την τελική κατάταξη

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

*Α1 Ανδρών

Α. Ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου (απομένουν 4 αγωνιστικές) και ανακήρυξη πρωταθλητή

Β. Συνέχιση και των πλέι οφ (όχι όμως των πλέι άουτ)

Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα και η κατηγορία, την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2020-21) θα έχει 14 ομάδες (ανέρχονται 2 από την Α2), με την επισήμανση ότι θα υποβιβαστούν του χρόνου 4 ομάδες

Α' Γυναικών

Συνέχιση των αγώνων στη Γ' Φάση, μόνο στον Α' Όμιλο (θέσεις 1-5) και των πλέι οφ, όπου μειώνονται οι τελικοί (3 αντί 5). Δεν συνεχίζονται οι αγώνες στον Β' Όμιλο (θέσεις 6-9) και δεν υποβιβάζεται ομάδα στην Β' Εθνική

*Α2 Ανδρών

Ολοκλήρωση της Α' Φάσης (από την 10η αγωνιστική) και στη συνέχεια, οι 2 πρώτες ομάδες των δύο Ομίλων, θα παίξουν σε F4, για να προκύψουν οι 2 ομάδες που θα ανέλθουν στην Α1. Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα

Β' Γυναικών

Οι 2 πρώτες ομάδες των 4 Ομίλων (σύνολο 8), όπως αυτές έχουν προκύψει από τους αγώνες του Α' Γύρου της Προκριματικής φάσης (έχουν ολοκληρωθεί), σχηματίζουν δύο νέους Ομίλους των τεσσάρων ομάδων (Βορράς, Νότος), για να προκύψει από την Τελική φάση (4 ομάδες), η 1η ομάδα που θα ανέλθει στην Α' Εθνική

Β' και Γ' Ανδρών

Σκέψεις για μετάθεση τους το ερχόμενο Φθινόπωρο

Ηλικιακά πρωταθλήματα

*Διεξάγονται οι Τελικές φάσεις των πρωταθλημάτων Νέων ανδρών και Νέων γυναικών, όπως έχουν ήδη προκύψει οι ομάδες από τα προκριματικά τους

*Συμπτύσσονται οι φάσεις των υπόλοιπων πρωταθλημάτων

*Σκέψεις για μετάθεση των πρωταθλημάτων Μίνι Παίδων και Μίνι Κορασίδων, το ερχόμενο Φθινόπωρο

Κύπελλο Γυναικών

Διεξαγωγή του F4 (με την λήξη της αγωνιστικής εκκρεμότητας του αγώνα μπαράζ ΝΟ Βουλιαγμένης-Πανιώνιος) στο Καρπενήσι, μία εβδομάδα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος Α' Εθνικής

Σε κάθε περίπτωση, για τα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης, θα ζητηθεί η γνώμη των Σωματείων που μετέχουν.