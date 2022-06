Νέο «χτύπημα» Τσιτσιπά: «Οι πόλεις να φυτέψουν δένδρα για να τρώνε οι άστεγοι»

Στο επίκεντρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρέθηκε και πάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κάτι που έχει καταφέρει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν.

Ο Έλληνας τενίστας, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τουρνουά της Μαγιόρκα και πριν την έναρξη του Wibledon, εξέφρασε μέσω Twitter τις ανησυχίες του για τη... ζωή και την κοινωνία, που κατά καιρούς τον έχουν απασχολήσει. Αυτή τη φορά έκανε το «comeback» του με προτάσεις προς τους δήμους της χώρας...

«Οι πόλεις και οι δήμοι θα πρέπει να φυτέψουν οπωροφόρα δέντρα για να βοηθήσουν στη διατροφή των αστέγων στους δρόμους», ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.

Φυσικά, ένα τέτοιο «τιτίβισμα» δεν έμεινε ασχολίαστο από τους χρήστες, οι οποίοι ξεκίνησαν το... πάρτι στο Twitter με τις απαντήσεις τους:

«Μια φορά κι έναν καιρό υπήρξαν δυο σπουδαίοι άνδρες που βοήθησαν φτωχούς ανθρώπους και δεν έκαναν μόνο αναρτήσεις... Τα ονόματά τους είναι Τζόκοβιτς και Αντετοκούνμπο», ανέφερε άλλος χρήστης του Twitter.

Once upon a time there were two great men that helped poor people and didn't just tweet .. Their names are Djokovic and Antetokounmpo