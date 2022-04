Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου ζωντανά στην EΡΤ 3 την Κυριακή 10 Απριλίου

Η αντίστροφη μέτρηση για την διεξαγωγή του 7ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου, την Κυριακή 10 Απριλίου, έχει ξεκινήσει και για πρώτη φορά το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Νοτιοανατολικής Ελλάδας, θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση!

Την Κυριακή στις 7.15 το πρωϊ η ΕΡΤ 3 θα ξεκινήσει τη μετάδοση του αγώνα, live από τη Ρόδο, ως τις 11.30 και έτσι θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι Ελληνες να δουν και να ζήσουν τη μοναδικότητα του Μαραθωνίου Ρόδου και να απολαύσουν την καταπληκτική διαδρομή δίπλα στη θάλασσα και στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης.

Toν Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου θα παρακολουθήσει και η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα η οποία θα ταξιδέψει στη Ρόδο για να είναι παρούσα στο μεγάλο αυτό δρομικό γεγονός. Είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ θα ζήσει από κοντά τον Μαραθώνιο της Ρόδου!

Η παράδοση του υλικού στους δρομείς θα γίνει στο Κέντρο Εγγραφών και Διανομή υλικού, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης - Νεστορίδειο Μέλαθρον (Νέα Πτέρυγα) τις εξής ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 8 Απριλίου 15:00 έως 20:00.

Σάββατο 9 Απριλίου 10:00 έως 19:00.

Παράλληλα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της διοργάνωσης

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

17:00 Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής & Τελετή Βράβευσης του καλλιτεχνικού προγράμματος για παιδιά & εφήβους «Ως λίκνο πολιτισμού και αθλητισμού ανά τους αιώνες, η Ρόδος εμπνέει ζωγραφικά έργα παιδιών και εφήβων που εξυμνούν την ειρήνη» - Νέα Πτέρυγα Νεστοριδείου Μελάθρου, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου.

19:00 Παρουσίαση του βιβλίου "Μην τα παρατάς" της κορυφαίας Ελληνίδας Μαραθωνοδρόμου Μαρίας Πολύζου και των εκδόσεων KEYBOOKS, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου, Νεστορίδειο Μέλαθρο, Νέα

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

07:30 Μαραθώνιος Εκκίνηση Πλατεία Ελευθερίας.

07:30 Ημιμαραθώνιος Εκκίνηση Πλατεία Ελευθερίας.

07:40 Αγώνας δρόμου 10Κ Εκκίνηση Πλατεία Ελευθερίας.

11:50 Αγώνας δρόμου 5Κ Εκκίνηση Πλατεία Ρίμινι (Ήχος και Φως)

Τελετές Απονομών Πλατεία Ελευθερίας: 10:30 Ημιμαραθώνιος & 10χιλ.

11:15 Μαραθώνιος

13:30 5χιλ & Ομαδικά

12:00-13:30 Συναυλία απο τον Ροδιακό Σύλλογο Μουσικών με Ρόδιους καλλιτέχνες στην πλατεία Ελευθερίας.

Ο Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου, διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα αξιοθέατα της Ρόδου.

Μέγας χορηγός του 7ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου είναι η Under Armour. Χορηγός του αγώνα των 5 χλμ & Εθελοντισμού είναι ο όμιλος H Hotels Collection. Επίσημος χορηγός αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και χορηγός ακτοπλοϊκών μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός φιλοξενίας είναι ο όμιλος Mitsis Hotels. Επίσημοι χορηγοί είναι οι iStorm, Garden of Panthenols, fibran, ΚΑΥΚΑΣ, Citroen Παρασκευάς, ΒΑΠ Π.ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε., Three Sixty Marketing και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου-ΔΟΠΑΡ. O αγώνας υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου (Νέα Πτέρυγα) θα είναι το κέντρο εγγραφών του αγώνα.