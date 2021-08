Rogers Cup: Προκρίθηκε στους «16» ο Τσιτσιπάς

Στους «16» του τουρνουά ATP Master 1000 του Καναδά -γνωστό κι ως "Rogers Cup"- προκρίθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/08) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 2-1 σετ του Γάλλου Ουγκώ Ουμπέρ -6-3, 6-7(13), 6-1- και παίρνοντας «ρεβάνς» για τον προ δύο εβδομάδων αποκλεισμό του στον 3ο γύρο του μονού ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Τούτη τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής δεν είχε διάθεση για να... χαριστεί στον Γάλλο (Νο27 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος τον είχε νικήσει με 2-1 και το 2020 στο ATP Masters 1000 του Παρισιού, έπειτα από συγκλονιστική μάχη που κρίθηκε σε τρία tie-breaks.

Στο πρώτο σετ οι δύο αθλητές «κράτησαν εξαιρετικά το σερβίς τους στα πρώτα 7 γκέιμς, με τον Τσιτσιπά να κάνει το break στο 8ο και να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-3, έχοντας τρομερά ποσοστά στο σερβίς του (20/24 πόντους, 13/14 από το πρώτο σερβίς).

