Τόκιο 2020: Έτοιμο το emoji των Αγώνων σε περισσότερες από 30 γλώσσες στο Twitter

Η Οργανωτική Επιτροπή «Τόκιο 2020» έδωσε στην... κυκλοφορία το emoji των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο οι Ιάπωνες διοργανωτές εμπνεύστηκαν από τον κότινο, το στεφάνι από κλαδί αγριελιάς με το οποίο στεφάνωναν τον νικητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαίας Ολυμπίας.

Για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το επίσημο emoji διατίθεται σε περισσότερες από 30 γλώσσες στο Twitter, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση οι φίλαθλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη.

BREAKING: The #Olympics emoji is here! 😉



For the first time ever, it is available in over 30 different languages on Twitter - try it out in the replies! pic.twitter.com/PYJyUlBVoh