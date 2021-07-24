Τόκιο 2020: Φουλ δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Κυριακή (25/7)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 μπαίνουν δυναμικά στην κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Την Κυριακή 25/7 η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής 25 Ιουλίου:
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:30 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
05:30-07:00 ΠΟΛΟ - Α' ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-18:15 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-04:15 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤSTREET ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
04:15-05:15 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57Κ (Γ) (Ζ)
05:15-06:20 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:20-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ STREET ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-08:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
10:30-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 61κ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:45-13:00 ΤΖΟΥΝΤΟ -52 (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:00-14:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 67κ. (Α) (Ζ)
ΖΑΠΙΝΓΚ
15:45-16:30 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57 (Γ) 68 (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:30-07:40 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
09:40-10:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
10:30-12:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
12:30-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 (Ζ)
13:00-15:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ) Λ: 15:30
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:10-12:40 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
14:20-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-14:00 ΤΕΝΙΣ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
08:00-11:45 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ Β' ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ