Τσιτσιπάς: «Είχα αυτοπεποίθηση, δεν με νοιάζει ποιον θα αντιμετωπίσω στον επόμενο γύρο»

Απόλυτα ικανοποιημένος απ’ την εικόνα του και την πολύ καθαρή κι εμφατική νίκη του επί του Μίκαελ Ίμερ με 3-0 στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Είχα αρκετά καλά ράλι. Έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί με τον Ίμερ. Έπαιξε πολύ καλά κι έκανε καλή προσπάθεια μέχρι τον 3ο γύρο και του αξίζουν πολλά μπράβο, όμως με καλό τένις με υπομονή κατάφερα να πάρω τη νίκη» τόνισε αρχικά ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής και πρόσθεσε:.

«Έφτασα αρκετά αργά στα προηγούμενα παιχνίδια και ο καιρός ήταν πιο κρύος... Σήμερα ένιωσα πιο ελεύθερος και δημιουργικός για να πιέσω με τα χτυπήματά μου και είχα την αυτοπεποίθηση να βρω μία μεγάλη επίθεση.

Αν υπάρχει που θα ήθελα να... ζητήσω, αυτό είναι ένα ηλιόλουστο Ρολάν Γκαρός με τον ωραίο κόσμο του στην εξέδρα». Όσο για τον αντίπαλό του στον 4ο γύρο («16») και ποιον εκ των Ρούνε ή Γκαστόν προτιμάει; Ο Τσιτσιπάς ήταν ξεκάθαρος: «Δεν με νοιάζει ποιον θα αντιμετωπίσω στον επόμενο γύρο... ».

