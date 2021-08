Live: Ζβέρεφ-Τσιτσιπάς 1-0 σετ (6-4, 1-0)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 6) η μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, για τα ημιτελικά του Σινσινάτι Όπεν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει τον Γερμανό τενίστα (Νο 5), με στόχο φυσικά τη νίκη, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης και να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον δεύτερο ATP Masters 1000 τίτλο της καριέρας του.

Ο «Στεφ» προκρίθηκε στα ημιτελικά, λυγίζοντας την αντίσταση του 21χρονου Καναδού Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.17) με 2-1 σετ.

Από τη μεριά του ο Γερμανός, ο οποίος αναδείχθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, βρέθηκε στους «4» του τουρνουά, μετά την εύκολη νίκη του με 2-0 σετ (6-1, 6-3) επί του Κάσπερ Ρουντ (Νο.11), μετά από μόλις 59 λεπτά αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πολύ καλή παράδοση απέναντι στον Ζβέρεφ, καθώς προηγείται με 6-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Όποιος εκ των Τσιτσιπά και Ζβέρεφ προκριθεί στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 7), ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στον ρωσικό «εμφύλιο» Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 2), επικρατώντας με ανατροπή 2-1σετ του συμπατριώτη του.

