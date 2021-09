US Open: Η Κβίτοβα στον δρόμο της Σάκκαρη

Δύσκολη αποστολή θα έχει η Μαρία Σάκκαρη (No. 18) στον 3ο γύρο του US Open, καθώς θα κληθεί ν΄ αντιμετωπίσει την Πέτρα Κβίτοβα (No. 11), με στόχο να φτάσει για δεύτερη σερί σεζόν στην 4η φάση του κορυφαίου Major της Νέας Υόρκης.

Στον τσεχικό «εμφύλιο» με την Κριστίνα Πλίσκοβα, η 31χρονη τενίστρια επικράτησε με 2-0 (7-6 (4), 6-2) και πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του τουρνουά, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Το νο11 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος δύο τίτλων Grand Slam προηγείται στις αναμετρήσεις με την Σάκκαρη με 3-2, ενώ στη μοναδική εφετινή τους συνάντηση νίκησε δύσκολα με 2-1 σετ στην χωμάτινη επιφάνεια του τουρνουά της Στουτγκάρδης (6-3, 3-6, 6-3).

Επίσης είχε νικήσει στο Australian Open του 2020 με 6-7(4), 6-3, 6-2, αλλά και στην πρώτη τους «μάχη» το 2019 στο Μαϊάμι (6-1, 6-4). Από την πλευρά της η Σάκκαρη επικράτησε της σπουδαίας αθλήτριας από την Τσεχία το 2019 στη Ρώμη (7-5, 5-7, 4-0 αποχώρησε) και λίγους μήνες μετά και στο Σινσινάτι (6-4, 2-6, 6-3).