Η Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) ανακοίνωσε σήμερα (13/11) τα ονόματα των πέντε φιναλίστ για το φετινό βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2023.

«Οι πέντε αθλητές, που εκπροσωπούν τέσσερις χώρες από τέσσερις ομοσπονδίες περιοχής, πέτυχαν εντυπωσιακές επιδόσεις σε μια σειρά από αγωνίσματα στίβου το 2023, κερδίζοντας τίτλους και σπάζοντας παγκόσμια ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη, μεγάλες συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φιναλίστ είναι (με αλφαβητική σειρά):

Νίρατζ Τσόπρα,/ Ινδία/ ακόντιο

• Παγκόσμιος πρωταθλητής

• Πρωταθλητής Ασιατικών Αγώνων

Ράιαν Κρούζερ/ΗΠΑ/ σφαιροβολία

• Παγκόσμιος πρωταθλητής

• Παγκόσμιο ρεκόρ

Μόντο Ντουπλάντις/ Σουηδία/επί κοντώ

• Παγκόσμιος πρωταθλητής

• Πρωταθλητής του Diamond League με παγκόσμιο ρεκόρ

Κέλβιν Κίπτουμ/ Κένυα/ Μαραθώνιος

• Νικητής του Μαραθωνίου Λονδίνου και Σικάγου

• Κατάρριψη παγκοσμίου ρεκόρ Μαραθωνίου

Νόα Λάιλς/ ΗΠΑ/ 100μ/200μ

• Παγκόσμιος πρωταθλητής 100μ και 200μ

• Παγκόσμιος ηγέτης και αήττητος σε έξι τελικούς στα 200μ

