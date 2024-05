Bίντεο από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε τις δραματικές στιγμές που οδήγησαν στο να συλληφθεί ένας 36χρονος ο οποίος χθες Τρίτη επιτέθηκε με σπαθί στο Λονδίνο με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να χάσει τη ζωή του.

Στο βίντεο φαίνονται έξι αστυνομικοί να επιχειρούν να προσεγγίσουν τον 36χρονο ο οποίος ακόμα κρατάει το σπαθί στα χέρια του.

«Μείνε ακίνητος» ακούγονται οι αστυνομικοί να φωνάζουν στον 36χρονο και στη συνέχεια του ρίχνουν με τρία διαφορετικά taser για να τον ακινητοποιήσουν.

The moment a suspect was tasered and arrested after a 14-year-old boy was killed in a sword attack in Hainault has been captured by a doorbell camera.

Read more here ⬇️https://t.co/yUfOqJWsLo pic.twitter.com/xqaFmeCwA7

— The Telegraph (@Telegraph) April 30, 2024