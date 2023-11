Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 6) η μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο 6) με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο 17), για τα ημιτελικά του Paris Masters.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φιλοδοξεί να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βούλγαρου, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο που οδηγεί στον τελικό του τουρνουά.

Ο «Στεφ» προκρίθηκε στον ημιτελικό, επικρατώντας με εξαιρετική εμφάνιση την Παρασκευή με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Χατσάνοφ.

Από τη μεριά του ο Βούλγαρος τενίστας επιβλήθηκε με 2-1 σετ (6-1, 4-6, 6-4) στα προημιτελικά του Χούμπερτ Χούρκατς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις του με τον Ντιμιτρόφ «μετράει» 6 νίκες και μόλις δύο ήττες, με το σκορ να είναι 5-0 στα τελευταία πέντε μεταξύ τους ματς.

Όποιος εκ των Τσιτσιπά-Ντιμιτρόφ προκριθεί στον τελικό εκεί θα αντιμετωπίσει νικητή του άλλου ημιτελικού, ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Στέφανος άργησε να μπει στο κλίμα του αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στον Βούλγαρο να κάνει break και να πάρει προβάδισμα με 3-0 σετ.

Εν συνεχεία ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας άρχισε να ανεβάσει την απόδοσή του, ωστόσο ο Ντιμιτρόφ υπερασπιζόμενος το σερβίς του πήρε το πρώτο σετ με 6-3 games.

