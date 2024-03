Παίζοντας φανταστικά στο τρίτο σετ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.9) λύγισε με 5-7, 6-4, 6-0 τη 19χρονη Ρωσίδα (Νο.74) σε 2 ώρες και 16 λεπτά και θα αναμετρηθεί σε δύο μέρες (Δευτέρα βράδυ ή ξημερώματα Τρίτης) στον τρίτο γύρο με την Καρολίν Γκαρσία (Νο.26), που απέκλεισε με 6-1, 3-6, 6-3 τη Βικτόρια Τόμοβα.

Παρότι έχασε το πρώτο σετ, η Μαρία δεν έχασε αυτή τη φορά την αυτοπεποίθησή της και ανεβάζοντας σιγά-σιγά την απόδοσή της και σερβίροντας σαφώς καλύτερα, άρχισε να στριμώχνει τη νεαρή αντίπαλό της, που φάνηκε να μένει από ενέργεια στο φινάλε του αγώνα. Είχε, βέβαια, βρει και το forehand της η Σάκκαρη και πολύ δύσκολα θα της έφευγε από τα χέρια η νίκη…

Μια νίκη που χρειαζόταν πάρα πολύ μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, αλλά και μετά την αλλαγή προπονητή, που ελπίζει ότι θα φέρει άλλο αέρα στο τένις της…

Είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα τουρνουά στο οποίο πηγαίνει καλά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο θα βρει τώρα απέναντί της μια πολύ επικίνδυνο αντίπαλο και σίγουρα θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη από τον πρώτο πόντο.

Το head to head με τη Γαλλίδα, πάντως, είναι 3-3, με τη Μαρία να έχει κερδίσει τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους, όλες την περσινή σεζόν!

Μιλώντας πιο αναλυτικά για το ματς με τη Σνάιντερ, η ανερχόμενη τενίστρια μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, επιτέθηκε στο δεύτερο σερβίς της Μαρίας και πέτυχε πρώτη μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (1-3). Αν και η Μαρία είχε την άμεση απάντηση, η Ρωσίδα πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο έκτο γκέιμ και πέρασε μπροστά με 2-4.

Η 28χρονη Ελληνίδα κατάφερε με υπερπροσπάθεια να επιστρέψει από το 2-5 σώζοντας πέντε σετ πόιντ της Σνάιντερ και να ισοφαρίσει σε 5-5, αλλά έχασε ξανά το σερβίς της στο 5-6 και βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Είχε, όμως, βρει τον ρυθμό της πλέον και μετά από δύο χαμένα μπρέικ πόιντ στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, «έσπασε» την αριστερόχειρα αντίπαλό της στο 3-3 και έφερε το ματς στα ίσα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4.

Ακολούθησε το ρεσιτάλ του τρίτου σετ, όπου η Μαρία έκανε ό,τι ήθελε με το forehand της, την ώρα που η Σνάιντερ φαινόταν να μην έχει άλλες δυνάμεις, πιθανότατα και λόγω του μεγάλου σε διάρκεια αγώνα (2 ώρες και 41 λεπτά) που έδωσε χθες για τον πρώτο γύρο.

Η Μαρία σφράγισε την πρόκριση με συνοπτικές διαδικασίες και θα προσπαθήσει τώρα να πετύχει την τέταρτη σερί νίκη της σε βάρος της Γκαρσία. Eίναι χαρακτηριστικό ότι στα δύο τελευταία σετ έχασε μόνο τρεις πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς της!

SAKK-Attack is back ⚡️@mariasakkari fights her way into the next round after defeating Shnaider 5-7, 6-4, 6-0. #TennisParadise pic.twitter.com/0xeI9dk1AU

— wta (@WTA) March 9, 2024