Για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία, η Αγορίτσα Αρτεμία (Ρίτα) Κίτσιου, βρέθηκε στο πόντιουμ των νικητριών σε ένα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21. Όπως συνέβη το 2022 στα Τίρανα, έτσι και σήμερα, στο Σεράγεβο, το μέλος της εθνικής ομάδας που συστάθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των +73 κιλών, ανοίγοντας έτσι τον… λογαριασμό των διακρίσεων για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση που συγκεντρώνει 603 αθλητές και αθλήτριες.

Η Κίτσιου, 9η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των γυναικών τον περασμένο Μάιο στο Βελιγράδι και Νο-37 στην Παγκόσμια κατάταξη, έφτασε στα ημιτελικά με τρεις σερί νίκες. Επικράτησε 2-0 της Κόστα από την Κύπρο, 2-0 την Χούσοβιτς από την Γερμανία και 2-1 την Μιχαίλοβα από την Ρωσία (AIN). Στον αγώνα για την είσοδό της στον τελικό, ηττήθηκε 2-0 από την Τουρκάλα Καβούκτσουογλου, Παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2019 στις κορασίδες.

Να σημειωθεί ότι το μετάλλιο της Κίτσιου (σ.σ. ήταν 5η στο Ευρωπαϊκό U21 το 2023 στο Βουκουρέστι) είναι το 36 για το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό από το 2012.

Η ελληνική παρουσία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης:

+73 κιλά

Ημιτελικά: Αγ. Αρτ. Κίτσιου vs Καβούκτσουογλου (Τουρκία) 0-2 (4-15, 4-9)

Προημιτελικά: Αγ. Αρτ. Κίτσιου vs Μιχαίλοβα (Ρωσία/AIN) 2-1 (10-11, 11-10, 2-2)

Γύρος 16: Αγ. Αρτ. Κίτσιου vs Χούσοβιτς (Γερμανία) 2-0 (4-0, 3-2)

Γύρος 32: Κόστα (Κύπρος) vs Αγ. Αρτ. Κίτσιου 0-2 (0-12, 0-14)

-57 κιλά

Γύρος 16: Ρεπούλια vs Κοστενέβιτς (Ουκρανία) 1-2 (6-6, 1-14, 6-10)

Γύρος 32: Ρεπούλια vs Μπασιρόβα (Αζερμπαϊτζάν) 2-0 (1-0, 7-7)

-54 κιλά

Γύρος 16: Τρανταφυλλάκης vs Γελαλντί (Τουρκία) 0-2 (13-26, 6-18)

Γύρος 32: Τριανταφυλλάκης vs Κάβαλιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0 (21-8, 20-7)

Γύρος 64: Τριανταφυλλάκης vs Ζιβάρσκι (Πολωνία) 2-1 (18-22, 16-7, 21-9)

-54 κιλά

Γύρος 16: Καφαταρίδης vs Νταντασόφ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (5-9, 8-14)

Γύρος 32: Καφαταρίδης vs Οτέρο (Ισπανία) 2-0 (13-1, 11-3)

Γύρος 64: Καφαταρίδης vs Νταβίλα (Ισπανία) χωρίς αγώνα

-74 κιλά

Γύρος 32: Αντωνιάδης vs Βισότιν (Ρωσία/AIN) 1-2 (7-14, 9-8, 12-17)

Γύρος 64: Νταβάσον (N. Φαρόες) vs Αντωνιάδης 0-2 (6-8, 6-8)

-54 κιλά

Γύρος 32: Ψαρρός vs Αγκένιο 0-2 (13-17, 8-9)

Γύρος 64: Ψαρρός vs Μιακέλ (Σουηδία) 2-0 (14-1, 15-3)

+73 κιλά

Γύρος 32: Βασ. Κίτσιου vs Περάλες (Ισπανία) 0-2 (4-13, 6-10)

+73 κιλά

Γύρος 32: Λέον (Ισπανία) vs Γεωργαράκη Χαλδαιοπούλου 2-0 (19-8, 16-10)

-74 κιλά

Γύρος 32: Μελανιφίδης vs Αμρί (Γαλλία) 0-2 (8-9, 2-12)

-57 κιλά

Γύρος 32: Στούπακ (Ουκρανία) vs Κριατσιώτη 2-0 (8-4, 8-4)

-57 κιλά

Γύρος 64: Μ. Τζέλη vs Σμίρνοβα (Ρωσία/AIN) 1-2 (2-0, 0-11, 4-6)

-54 κιλά

Γύρος 64: Μελικιάν (Αρμενία) vs Κλέκουρας 2-0 (13-3, 17-4)

-54 κιλά

Γύρος 64: Νταντάσοφ (Αζερμπαϊτζάν) vs Δερμάνης 2-0 (15-13, 14-3)

Να θυμίσουμε ότι αρχηγός αποστολής είναι ο Ιωσήφ Μακρυνάκης και συνοδοί προπονητές οι Κωνσταντίνος Καπάνης, Νικόλαος Τζανακάκης, Παναγιώτης Σοφιανός, Ιωάννης Μαμέκας, Χαρίλαος Μανεάδης και Μιλτιάδης Γουρουφίδης.