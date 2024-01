Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο Australian Open, καθώς προκρίθηκε στον Γ` γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη, επικρατώντας με 4-6, 7-6(6), 6-2, 7-6(4) του Αυστραλού, Τζόρνταν Τόμπσον (Νο 47 στον κόσμο). Αφού «καρδιοκτύπησε» στο πρώτο «μισό» της αναμέτρησης, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και πήρε την πρόκριση με ανατροπή μετά από τρεις ώρες και 39 λεπτά, κυριαρχώντας από το τρίτο σετ και μετά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στον Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, τα «βρήκε δύσκολα» απέναντι στον «οικοδεσπότη» αντίπαλο του. Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες διατήρησαν το σερβίς τους μέχρι το έβδομο game, όταν ο Αυστραλός έκανε break και προηγήθηκε με 4-3. Στην συνέχεια, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε ν’ αντιδράσει και ο Τόμπσον πήρε το σετ με 6-4, μετά από 45 λεπτά.

Tsitsipas comes up clutch and wins 4-6 7-6 6-2 7-6 against Aussie Thompson! @AustralianOpen #AusOpen

Στο δεύτερο σετ, οι δύο «μονομάχοι» δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να κάνει break και μετά το 6-6, όλα κρίθηκαν στο tie break, όπου ο «Tsitsifast» αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και πιο αποτελεσματικός, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει σε 1-1, μετά από μία ώρα κι ένα λεπτό.

Έχοντας βελτιώσει αισθητά την ψυχολογία του, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο τρίτο σετ αποφασισμένος να μην αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Τόμπσον. Και με δύο γρήγορα breaks προηγήθηκε με 4-0, για να κλείσει το σετ με 6-2, μετά από 38 λεπτά.

Στο τέταρτο και -όπως αποδείχθηκε- τελευταίο σετ, ο Τόμπσον «άντεξε» μέχρι το πέμπτο game όταν ο Τσιτσιπάς έκανε break και προηγήθηκε με 3-2. Ωστόσο, ο Αυστραλός δεν «τα παράτησε» και αφού «έσπασε» το σερβίς του Έλληνα τενίστα στο 10ο game ισοφάρισε σε 5-5 (σ.σ. ενώ έχανε με 40-15), παρατείνοντας την αγωνία θεατών και τηλεθεατών. Στην συνέχεια, ο Αυστραλός πίεσε ακόμη περισσότερο τον Τσιτσιπά προηγούμενος με 6-5, ενώ το 12ο ήταν το πλέον απολαυστικό game του αγώνα, δεδομένου ότι κρίθηκε στους 20 (!) πόντους, με νικητή τον Τσιτσιπά που ισοφάρισε 6-6. Η «τύχη» και αυτού του σετ, κρίθηκε στο tie break, όπου ο «Tsitsifast» απέφυγε τα σοβαρά λάθη και επικράτησε με 7-4, μετά από μία ώρα και 14 λεπτά.

Στον επόμενο γύρο, ο Ελληνας πρωταθλητής θ’ αντιμετωπίσει τον 19χρονο Γάλλο, Λούκα Φαν Άσε, ο οποίος επικράτησε του Ιταλού, Λορέντσο Μουσέτι με 3-2 σετ.

Tsitsipas survives the battle! ⚔️

After dropping the opening set, Tsitsipas comes up clutch in the end and wins a tight four-setter against Aussie Jordan Thompson 4-6, 7-6(6), 6-2, 7-6(4).#AusOpen pic.twitter.com/8fxDXScHmW

— Tennis Channel (@TennisChannel) January 17, 2024