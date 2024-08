Η Ιμάνι Κέλιφ, η οποία έχει στοχοποιήθει όσο κανένας στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω του ότι αποτελεί intersex αθλήτρια, κατάφερε το Σάββατο, 3 Αυγούστου, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο στην πυγμαχία, καθώς προκρίθηκε στα ημιτελικά της κατηγορίας των 66 κιλών. Η συμμετοχή της στο Ολυμπιακό τουρνουά έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς να κατακρίνουν την απόφαση της ΔΟΕ να της επιτρέψει να διαγωνιστεί.

Αναφερόμενος στην Κέλιφ, αλλά και στη Λιν Γιου Τινγκ, επίσης intersex πυγμάχο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, δήλωσε χθες τα εξής: «Μιλάμε για γυναικεία πυγμαχία. Έχουμε δύο πυγμάχους που γεννήθηκαν ως γυναίκες, μεγάλωσαν ως γυναίκες, που έχουν διαβατήρια ως γυναίκες και που αγωνίζονται για πολλά χρόνια ως γυναίκες και αυτός είναι ένας σαφής ορισμός της γυναίκας».

🗣️ ‘My child is a girl.’

Omar Khelif is defending his daughter, Imane Khelif, against claims that she is a man and insists the Olympic boxer was born and raised as a girl.

More on this story: https://t.co/fRAsw4BIIz pic.twitter.com/ZBEoVwNSXq

— Sky News (@SkyNews) August 3, 2024