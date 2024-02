Με το… αριστερό μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 με την επωνυμία Qatar Total Energies Open 2024 που διεξάγεται στην Ντόχα. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία πέρασε χωρίς αγώνα τον α΄ γύρο, αντιμετώπισε τη Λίντα Νόσκοβα στη φάση των «32» και πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Στη συνέχεια, όμως, η 19χρονη Τσέχα (Νο 28 στον κόσμο) αντέδρασε και πήρε τα επόμενα δύο σετ με 7-6(2) και 7-5, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Saving a match point before completing the comeback 👏

Czech teen Linda Noskova defeats No.7 seed Sakkari from a set down in Doha!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/H9XF4KVPgi

— wta (@WTA) February 13, 2024