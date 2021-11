Μεγάλος Ζβέρεφ απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό του ATP Finals

Τι κι αν ο Νόβακ Τζόκοβιτς προερχόταν από οκτώ συνεχόμενες νίκες στο Tour; Τι κι αν δεν είχε χάσει ούτε set στη φάση των ομίλων των φετινών ΑΤΡ Finals;

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πρόσθεσε ακόμη μια μαγική εμφάνιση στο παλμαρέ του, κέρδισε τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου στον μεταξύ τους ημιτελικό και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Τορίνου!

Ο 24χρονος Γερμανός, δεν “λύγισε” από τον σπουδαίο Σέρβο, ούτε όταν το ματς οδηγήθηκε σε decider και μετά από 2 ώρες και 31 λεπτά μάχης, επικράτησε με 7-6(4), 4-6, 6-3, “σφραγίζοντας” τη ματσάρα με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, στον τελικό της Κυριακής.

The moment @AlexZverev defeated World No. 1 Djokovic to make his 2nd #NittoATPFinals final! pic.twitter.com/EiKXkRqgRz