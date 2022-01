Τσιτσιπάς: «Η πίστη σε κάνει πιο δυνατό»

Tο δικό του μήνυμα εν όψει του ημιτελικού της Παρασκευής του Australian Open, με αντίπαλο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, έστειλε μέσω Twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί του Σίνερ, ο Τσιτσιπάς «ανέβασε» το δικό του μήνυμα στα social media και αναφέρθηκε στην πίστη που έχει στον εαυτό του, η οποία, όπως ανέφερε, τον κάνει πιο δυνατό.

«Είναι η πίστη που σε κάνει πιο δυνατό. Μόνο έτσι μπορείς να φτάσεις εκεί που θες. Ένα βήμα τη φορά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

It's the faith that makes you stronger. The only way you get there. Is one step at a time. 🇦🇺🙌🏼🍉 pic.twitter.com/yNhW2aCSGQ