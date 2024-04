Νέα μελέτη της Alwyn, του κορυφαίου διεθνούς παρόχου λοταριών, αναδεικνύει ότι οι αυξανόμενες απαιτήσεις προς τις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι λειτουργούν με σκοπό, λογοδοσία και αξιοπιστία θα συνδυαστούν με τις νέες τεχνολογίες και θα μετασχηματίσουν την εμπειρία που προσφέρουν οι λοταρίες και τον αντίκτυπό τους μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι πωλήσεις των λοταριών παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, ξεπερνώντας το ποσό του μισού τρισεκατομμύριου δολαριών έως το 2035, μέγεθος υψηλότερο κατά 40% σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2025, σύμφωνα με την to H2 Gambling Capital.

Σε συνεργασία με τη The Future Laboratory, εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής προόρασης (strategic foresight), η Allwyn εξέδωσε την πρώτη εις βάθος ανάλυση του κλάδου σχετικά με το μέλλον των λοταριών και της εμπειρίας που προσφέρουν. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί στην έκθεση, με τίτλο «The Future of Lottery: A Game for Change», οι λοταρίες είναι κατάλληλα τοποθετημένες, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών του 2035.

Η έμφαση που δίνουν οι νεαρότεροι ενήλικες στα ζητήματα της κοινωνικής υπευθυνότητας, της διαφάνειας και του σκοπού σημαίνει, ότι οι λοταρίες θα ενισχύσουν σημαντικά τη δέσμευση τους γύρω από τη στήριξη κοινωνικών δράσεων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι, όπως σημειώνει η μελέτη. «Είναι αδύνατο να αγνοηθεί η δύναμη του σκοπού (power of purpose), λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο σκέψης της γενιάς Gen Z ή των νεαρών millennials όσον αφορά το που και πώς θα ξοδεύουν τα χρήματα τους στο μέλλον», δήλωσε ο Martin Raymond, συνιδρυτής της The Future Laboratory.

Ως γενιές που έχουν μεγαλώσει σε ψηφιακά περιβάλλοντα, τα κοινά αυτά αναμένουν επίσης από τις εταιρείες την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και νέες μορφές αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και κοινωνικών παιχνιδιών.

Η μελέτη αναδεικνύει μια σειρά τρόπων με τους οποίους οι λοταρίες θα μπορούσαν να καινοτομήσουν, ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία των παικτών. Για παράδειγμα:

Ανάδειξη του κοινωνικού αντίκτυπου των λοταριών: Η χρήση εφαρμογών για smartphone , κωδικών QR και διαδραστικών συσκευών μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη της οικονομικής συνεισφοράς των λοταριών σε δράσεις όπως οι επενδύσεις σε αθλητικές υποδομές και πολιτιστικούς οργανισμούς ή η στήριξη άλλων κοινωφελών σκοπών. Σύμφωνα με τη μελέτη, η ενισχυμένη διαφάνεια μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με την επιθυμία των νεαρών ενηλίκων για πρόοδο και ενεργή συμμετοχή.

Ο Robert Chvátal, Διευθύνων Σύμβουλος του Allwyn Group, δήλωσε: «Η επιτυχία της Allwyn ως πάροχος λοταριών οφείλεται στο γεγονός ότι καινοτομούμε διαρκώς, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις προσδοκίες υφιστάμενων και νέων πελατών. Παρότι δεν θα πραγματοποιηθεί κάθε πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στη μελέτη, κάθε λέξη της αποτελεί καταλύτη για εμάς στην Allwyn, ώστε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε λοταρίες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παικτών και στο μέλλον. Έτσι, θα συνεισφέρουμε ακόμη περισσότερους πόρους σε κρατικές αρχές και σε κοινωφελείς σκοπούς».

Ο Pavel Turek, Chief Global Brand, Corporate Communication and CSR Officer της Allwyn, σημείωσε: «Δεδομένου ότι αποτελούν ρυθμιζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη σχέση των λοταριών με το κοινό. Καθώς οι νέες γενιές καταναλωτών έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες από τις επιχειρήσεις, οι λοταρίες πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα τους να αποτελούν φορείς θετικών αλλαγών στις κοινότητες τους, εντός της επόμενης δεκαετίας».

Ο Martin Raymond, συνιδρυτής και αρχισυντάκτης της The Future Laboratory, σχολίασε: «Πέρα από ένα τυχερό παιχνίδι, η λοταρία του μέλλοντος έχει την ευκαιρία να γίνει όχημα θετικής αλλαγής για μεμονωμένα άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Σήμερα, χάρη στις τεχνολογίες νέας γενιάς, ο κλάδος έχει στη διάθεση του περισσότερα κανάλια από ποτέ για να απευθυνθεί σε ανερχόμενα κοινά. Έτσι, μπορεί να έρθει κοντά στους ενήλικες της γενιάς Gen Z, μέσα από νέες διαδραστικές παικτικές εμπειρίες, στρατηγικές υπευθυνότητας και παιχνίδια που έχουν σκοπό».

Στους ειδικούς που συνέβαλαν στη σύνταξη της μελέτης περιλαμβάνονται οι Anthony Steed, head of virtual new environments and computer graphics στο University College London, Katie Hillier, chief digital anthropologist στο Liiv Group, και Rosanna Iacono, Διευθύνουσα Σύμβουλος της The Growth Activists.