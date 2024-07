Ο Γάλλος αμυντικός Ραφαέλ Βαράν εντάχθηκε στην Κόμο με διετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης, ανακοίνωσε σήμερα (28/7) ο ιταλικός σύλλογος.

Ο 31χρονος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος είχε περάσει τα τρία τελευταία χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από μια γεμάτη τρόπαια καριέρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε ως ελεύθερος.

«Ο Ραφαέλ είναι ένας ξεχωριστός παίκτης και η μεταγραφή του είναι απόδειξη της φιλοδοξίας που έχουμε για αυτόν τον σύλλογο», δήλωσε ο νέος προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας.

Η άφιξη του Βαράν προστίθεται στην αυξανόμενη λίστα των παικτών της Premier League που εντάσσονται στους Ιταλούς ενόψει της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων του πρώην τερματοφύλακα της Λίβερπουλ Πέπε Ρέινα και του αμυντικού Αλμπέρτο Μορένο.

Como 1907 is thrilled to announce the signing of French defender @raphaelvarane from Manchester United on a two year deal with an option to extend. pic.twitter.com/AcaVatSNcS

