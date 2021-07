Θρήνος στον Άγιαξ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα 16χρονος ποδοσφαιριστής του

Στο πένθος βυθίστηκε ο Άγιαξ, καθώς ένας νεαρός ποδοσφαιριστής του, μόλις 16 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Πιο συγκεκριμένα ο Νόα Γκέσερ, ποδοσφαιριστής των ακαδημιών του «Αίαντα» έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα αργά το βράδυ της Παρασκευής όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο αδερφός του συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και όπως αναφέρουν τα ολλανδικά ΜΜΕ ο μόλις 16 ετών ποδοσφαιριστής έχασε ακαριαία τη ζωή του.

16 year old Ajax youth player Noah Gesser and his brother were involved in a car accident last night which they both didn't survive.



Awful news... My thoughts go out to his family & friends... ❤️ pic.twitter.com/YdFiMhkXo8