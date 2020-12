Δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των Γουόριορς ο Στεφ Κάρι

Στη δεύτερη θέση των σκόρερ της ιστορίας των Γουόριορς φιγουράρει πλέον ο Στεφ Κάρι.

Ο Αμερικανός αστέρας, με τους πρώτους 10 πόντους που πέτυχε απέναντι στα «ελάφια», έφτασε τους 16.449 με τη φανέλα των «πολεμιστών», ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τον Ρικ Μπάρι, που έχει 16.447.

Πλέον ο 32χρονος γκαρντ έβαλε πλώρη για την πρώτη θέση όπου βρίσκεται ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν με 17.783 πόντους.

Steph Curry becomes the 2nd all-time leading scorer in Warriors history 🔥



Only Wilt Chamberlain has scored more. pic.twitter.com/CKV1wU1Rzo