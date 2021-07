Euro: Θύελλα αντιδράσεων για τις ρατσιστικές επιθέσεις στους Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα μετά τα χαμένα πέναλτι

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στη Βρετανία και όχι μόνο οι ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν οι Μάρκους Ράσφορντ, Τζέιντον Σάντσο και Μπουκάγιο Σάκα από ανεγκέφαλους οπαδούς, μετά τα χαμένα τους πέναλτι στον τελικό του Euro 2020, όπου τα «τρία λιοντάρια» λύγισαν στη «ρώσικη ρουλέτα» από την Ιταλία μέσα στο Γουέμπλεϊ.

Ο άσος της Άρσεναλ, Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος έχασε το τελευταίο πέναλτι, έγινες στόχος ρατσιστικών σχολίων στο διαδίκτυο.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν απαρηγόρητος μετά το πέναλτι που απέκρουσε ο Ντοναρούμα και χάρισε το Euro στην Ιταλία, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και οι Μάρκους Ράσφορντ και Τζέιντον Σάντσο, που και αυτοί αστόχησαν από την άσπρη βούλα.

Έξαλλος ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε με πολύ έντονο τρόπο τη Δευτέρα (12/07) τις ρατσιστικές «επιθέσεις» που δέχθηκαν παίκτες της Εθνικής Αγγλίας.

«Αυτή η ομάδα της Αγγλίας αξίζει κάθε έπαινο και θα πρέπει να την εγκωμιάζουμε σαν ηρωική, όχι να της συμπεριφερόμαστε ρατσιστικά μέσω από τα social media» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτήν την τρομερή κακοποίηση, θα πρέπει να ντρέπονται για τους εαυτούς τους» κατέληξε ο Μπόρις Τζόνσον.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) καταδίκασε με πολύ σκληρό τρόπο μέσω ανακοίνωσής της τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/07), τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκαν ποδοσφαιριστές των «τριών λιονταριών».

«Η FA καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές διακρίσεων και είναι άκρως απογοητευμένη, από τον διαδικτυακό ρατσισμό στα social media, που στοχεύει ορισμένους από τους παίκτες μας στην Εθνική Ομάδα» ανέφερε αρχικά η ανακοίνωση και συμπληρώνει:

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι πως οποιοσδήποτε κρύβεται πίσω από μια τέτοια αηδιαστική συμπεριφορά, δεν είναι ευπρόσδεκτος για να ακολουθήσει την ομάδα. Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τους παίκτες, ζητώντας παράλληλα τις σκληρότερες ποινές για οποιονδήποτε υπεύθυνο».

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl — England (@England) July 12, 2021

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επίσημη τοποθέτηση απ’ την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας: «Είμαστε αηδιασμένοι που ορισμένα μέλη της ομάδας μας -που έδωσαν τα πάντα γι’ αυτή τη φανέλα το εφετινό καλοκαίρι- έχουν υποστεί ρατσιστική κακοποίηση στο διαδίκτυο μετά το σημερινό παιχνίδι», ανέφερε η αγγλική ομάδα στο Twitter.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Είμαι αηδιασμένος»

Για το εν λόγω θέμα τοποθετήθηκε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος δήλωσε «αηδιασμένος» από τη ρατσιστική επίθεση στους παίκτες της Αγγλίας μετά τον τελικό του Euro.

Ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Καρόλου, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Γουέμπλεϊ και στον τελικό της Κυριακής μαζί με την σύζυγό του Κέιτ και τον γιο τους Τζορτζ, καταδίκασε την «ρατσιστική κακοποίηση» στους Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Έρευνα από τη βρετανική αστυνομία

Η βρετανική αστυνομία απ’ την πλευρά της ανέφερε ότι θα ερευνήσει τα συγκεκριμένα μηνύματα και τα επιθετικά posts.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένα επιθετικά και ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατευθύνονται προς τους ποδοσφαιριστές μετά τον τελικό του Euro 2020. Αυτή η καταχρηστική συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη, δεν θα γίνει ανεκτή και θα διερευνηθεί», ανέφερε στο Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν κάλεσε τις εταιρείες των social media να αφαιρέσουν τέτοιο περιεχόμενο από τις πλατφόρμες τους. «Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την αηδιαστική διαδικτυακή κακοποίηση, πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι και οι εταιρείες κοινωνικών μέσων πρέπει να δράσουν αμέσως για να αφαιρέσουν και να αποτρέψουν αυτά τα μηνύματα μίσους».

Άρσεναλ για Σάκα: «Είμαστε περήφανοι για εσένα»

Η Άρσεναλ ανέβασε αμέσως ένα μήνυμα υποστήριξης προς τον Μπουκάγιο Σάκα, ενώ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποστήριξε τον Μάρκους Ράσφορντ. «Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι τόσο σκληρό. Αλλά τα ίδιο και η προσωπικότητά σου, ο χαρακτήρας σου, η γενναιότητά σου.

Θα είμαστε πάντα περήφανοι για σένα. Ανυπομονούμε για να επιστρέψεις μαζί μας», έγραψαν στα δικά τους social media οι Λονδρέζοι, ενώ η Γιουνάιτεντ με τη σειρά της επισήμανε προς τον Ράσφορντ: «Ένα χτύπημα της μπάλας, δεν μπορεί να σε καθορίσει ως παίκτη ή άτομο».

Football can be so cruel.



But for your personality. For your character. For your bravery...



We’ll always be proud of you. And we can’t wait to have you back with us, @BukayoSaka87 ❤️ pic.twitter.com/a6fVTb0y1j — Arsenal (@Arsenal) July 11, 2021

Στο πλευρό των παικτών της Αγγλίας η UEFA

Την απόλυτη στήριξή της προς τους τρεις παίκτες της Εθνικής Αγγλίας που αστόχησαν στα πέναλτι του τελικού του Euro 2020 κόντρα στην Ιταλία (Σάντσο, Ράσφορντ, Σάκα) και δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις στα social media, εξέφρασε η UEFA, τονίζοντας πως οι συγκεκριμένες συμπεριφορές πρέπει να καταδικαστούν απ’ όλους και θα πρέπει να συνοδευτούν από βαρύτατες ποινές.

«Η UEFA καταδικάζει απόλυτα την αηδιαστική ρατσιστική κακοποίηση εναντίον πολλών παικτών της Αγγλίας στα social media μετά τον τελικό του Euro, η οποία δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία» ανέφερε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία σε αναρτήσεις της στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε:

«Στεκόμαστε δίπλα στους παίκτες και στο αίτημα της αγγλικής ομοσπονδίας για τις βαρύτερες δυνατές ποινές».

Ασπίδα προστασίας από τον Σάουθγκεϊτ: «Είναι δική μου ευθύνη»

Ο προπονητής των τριών «λιονταριών», Γκάρεθ Σάουγκέϊτ, μετά το τέλος του τελικού, ύψωσε ασπίδα προστασίας προς τους ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας ήταν δική του απόφαση για το ποιοι θα εκτελέσουν τα πέναλτι.

Παράλληλα επισήμανε ότι θεωρεί πως όλη η ομάδα ευθύνεται για την αποτυχία κατάκτησης του τίτλου.



«Εγώ αποφάσισα για τα πέναλτι και ποιοι θα τα εκτελέσουν, με βάση αυτά που έχουμε κάνει στην προπόνηση, κανείς άλλος. Είναι δική μου ευθύνη. Μαζί νικάμε και ευθυνόμαστε όλοι που δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Για τα πέναλτι, είναι δική μου απόφαση», επισήμανε ο Άγγλος ομοσπονδιακός τεχνικός.