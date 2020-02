Euroleague: «Διπλό» διά χειρός Χάντερ για την Μακάμπι στην Κωνσταντινούπολη

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναδείχθηκε νικήτρια στον αγώνα-θρίλερ της Κωνσταντινούπολης, επικρατώντας 78-77 της Φενερμπαχτσέ, χάρη στο δίποντο του Οθέλο Χάντερ κάτω από το καλάθι 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Η ομάδα του Σφαιρόπουλου προηγήθηκε με 74-68 από βολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, 3:15΄΄ πριν τη λήξη, οι Ντε Κολό και Ουίλιαμς μείωσαν σε 74-72, ενώ ο Λεό Βεστερμάν αφού πρώτα αστόχησε σε τρίποντο, ήταν εύστοχος στη δεύτερη προσπάθεια έξω από τα 6.75 χάρη στο επιθετικό ριμπάουντ του Γιαν Βέσελι, γράφοντας το 75-74, με 1:06'' να απομένει για το τέλος.

Ο Χάντερ πήρε το 5ο φάουλ του Βέσελι, με τον Ομπράντοβιτς να βάζει στη θέση του Τσέχου ψηλού τον Κώστα Σλούκα, αλλά αμέσως μετά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ευστόχησε σε σουτ δύο πόντων (75-76) πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Οι διαιτητές υπέδειξαν βήματα στον Ντόρσεϊ, αν και υπήρχε υποψία για φάουλ της Φενερμπαχτσέ πριν, ενώ στην επίθεση της Φενερμπαχτσέ χρέωσαν με... ανύπαρκτο φάουλ τον Ντένι Αβντίγια πάνω στον Κώστα Σλούκα.

Ο Σλούκας ευστόχησε και στις 2 βολές, κάνοντας 77-76, με την Μακάμπι να έχει μόλις 4 δεύτερα για να αντιστρέψει την εις βάρος της κατάσταση.

Ο Άντζελο Κολοϊαρο έβγαλε εξαιρετική ασίστ στον Χάντερ κάτω από το καλάθι, με τον τελευταίο να μη λαθεύει χαρίζοντας την 16η νίκη στην ομάδα του Ισραήλ που «έπιασε» στην 4η θέση την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

H Φενερμπαχτσέ προερχόταν από τρεις διαδοχικές νίκες και με 11 νίκες - 13 ήττες πλέον ισοβαθμεί στην 7η θέση μαζί με Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 40-41, 63-64, 77-78

Game WINNER! 🔥



Othello Hunter drops in the perfect inbound play to secure a MASSIVE win!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8yVMHImvpo