Monte Carlo Masters: Ντιμιτρόφ-Νταβίντοβιτς ο πρώτος ημιτελικός

Δύο αουτσάιντερ, ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, θα βρεθούν αντίπαλοι στον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο 30χρονος Βούλγαρος, Νο 29 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε μετά από μεγάλη μάχη τον Πολωνό Χέρμπερτ Χούρκαζ με 6-4, 3-6, 7-6 (2) και πέρασε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στους «4» του τουρνουά, όπου είχε βρεθεί και το 2018.

Grigor to the FINAL FOUR 🎰@GrigorDimitrov reaches his second #RolexMCMasters semi-final after 2018 as he battles past Hurkacz - who served for the match - in a third set tiebreak! pic.twitter.com/oXvQkaiuUa

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2022

Από τη δική του πλευρά, ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα νίκησε με ανατροπή τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ 2-6, 6-4, 6-3. Ο 23χρονος Ισπανός, που βρίσκεται στο Νο 46 της παγκόσμιας κατάταξης, θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών» στα ημιτελικά ενός τουρνουά Masters.