ΝΒΑ: Ο Καντέρ που έγινε... Φρίντομ και Αμερικανός!

«Είμαι περήφανος που έγινα Αμερικανός. Είναι το σπουδαιότερο έθνος στον κόσμο. Είναι η Γη των ελεύθερων και το σπίτι των γενναίων».

Aυτά είναι τα πρώτα λόγια που έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter, ως Αμερικανός πολίτης πλέον, ο Ενές Καντέρ Φρίντομ (από το Freedom που σημαίνει ελευθερία), ανεβάζοντας σχετικό βίντεο από την ορκωμοσία του.

Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς πήρε την αμερικανική υπηκοότητα (και το αμερικανικό διαβατήριο), επιλέγοντας να προσθέσει τη λέξη «ελευθερία» στο όνομά του.

I am proud to be an American.

Greatest nation in the world.



The Land of the free, and home of the brave. 🇺🇸 pic.twitter.com/8mbUX1dpWS