Ο Μάικλ Τζόρνταν θα προσφωνήσει την είσοδο του Κόμπι στο Hall of Fame!

Συγκινητικές στιγμές αναμένεται να ζήσουμε στις 15 Μαΐου, στην τελετή για την ένταξη των νέων μελών στο Hall of Fame.



Κι αυτό γιατί, όπως ανακοινώθηκε, ο Μάικλ Τζόρνταν είναι εκείνος που θα παρουσιάσει τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ.

Από ‘κει και πέρα, ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον θα προσφωνήσει τον Τιμ Ντάνκαν, ενώ ο Αϊζέια Τόμας θα παρουσιάσει τον Κέβιν Γκαρνέτ.

Michael Jordan will present Kobe Bryant in the 2020 Naismith Hall of Fame @Hoophall induction ceremony on May 15. Full list of inductees and presenters: pic.twitter.com/iD5r6EIxHF