Σαουδάραβας και με… τη βούλα ο Μπενζεμά!

«Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι εδώ»… Με αυτόν τον τρόπο η Αλ-Ιτιχάντ παρουσίασε επίσημα το νέο της λαμπερό απόκτημα που είναι ο θρυλικός Γάλλος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Ρεάλ Μαδρίτης για χάρη των πρωταθλητών της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Μπενζεμά υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες θα εισπράττει ένα ιλιγγιώδες ποσό που θα φτάνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει εκτός από τον μισθό του, εμπορικές, χορηγικές συμφωνίες και εκμετάλλευση της εικόνας του, ενώ θα πάρει άλλα 20 εκατομμύρια για να γίνει πρέσβης για την υποψηφιότητα της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

