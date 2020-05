Σκωτία: Η Λίβινγκστον ρωτά τους οπαδούς της στο Twitter αν θα κρατήσει παίκτη της!

Η δύναμη των κοινωνικών δικτύων, πλέον, είναι αδύνατον να υποτιμηθεί, ακόμη και στο ποδόσφαιρο.

Οι σύλλογοι έχουν στρατηγικές και ολόκληρα τμήματα τα οποία είναι αφιερωμένα στη δημιουργία περιεχομένου και στην αλληλεπίδραση με τους οπαδούς, κάτι που έγινε ακόμη πιο θεμελιώδες σε μια εποχή στην οποία είναι αδύνατο να είσαι κοντά στην ομάδα με φυσική παρουσία.

Και, σίγουρα, όλοι παρακολουθούν τις αντιδράσεις του κοινού στις παραστάσεις, στις δηλώσεις και στις μεταγραφικές κινήσεις.

Απ΄ αυτό, όμως, έως το να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με την ανανέωση ενός συμβολαίου, μάλλον είναι υπερβολή. Eντούτοις, προφανώς η διοίκηση της Λίβινγκστον, στην Premiership της Σκωτίας, θεωρεί πως σαν τους οπαδούς της δεν ξέρει κανείς, γι΄ αυτό και τους συμβουλεύτηκε στην περίπτωση του Γκάρι Μάλεϊ.

Ο Μάλεϊ είναι ένας από τους τερματοφύλακες των «Λιονταριών», αλλά τα 37... καλοκαίρια που αναγράφει η ταυτότητά του έκανε τον σύλλογο να το σκέφτεται.

Σε μια αρκετά περίπλοκη εποχή για το ποδόσφαιρο παγκοσμίως, ακόμη κι ένα συμβόλαιο μετράει στην οικονομία μιας εταιρείας, οπότε η Λίβινγκστον αναρωτήθηκε αν θα ανανεώσει με τον έμπειρο γκολκίπερ για μια άλλη περίοδο ή αν θα τον αφήσει ελεύθερο.

Ως εκ τούτου απευθύνθηκε απευθείας στους οπαδούς της, θέτοντας την ερώτηση στο προφίλ της, στο Twitter. Μια πλήρης έρευνα, με τις δύο επιλογές καλά καθορισμένες. Προς το παρόν, εάν ο σύλλογος αποφασίσει να εισακούσει τη λαϊκή βούληση, ο Μάλεϊ θα πρέπει να είναι σε θέση να ανανεώσει, καθώς το «ναι» προηγείται με περίπου 66% των προτιμήσεων.

Δεν λείπουν όμως και οι επικρίσεις για μια μέθοδο διαχείρισης που συνορεύει με το δυστοπικό μέλλον το οποίο επικαλέστηκε επανειλημμένα ο Αρσέν Βενγκέρ, εκείνο στο οποίο, σύμφωνα με τον πρώην προπονητή της Άρσεναλ, οι οπαδοί θα αποφασίζουν ακόμη και για τις αλλαγές, με δημοσκοπήσεις στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αρκετοί πάντως σχολίασαν αρνητικά τη στάση της Λίβινγκστον, προτείνοντας στον Μάλεϊ να μιλήσει με τους εκπροσώπους του συνδικαλιστικού οργάνου του, καθώς η συμπεριφορά του συλλόγου στο πρόσωπό του δεν φαίνεται ακριβώς σύμφωνη με τους κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!