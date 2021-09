Θριαμβεύτρια στο US Open η Ραντουκάνου

Ολοκλήρωσε το θαύμα της στο US Open η Έμα Ραντουκάνου, καθώς στον τελικό λύγισε την αντίσταση της Λέιλα Φερνάντες με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και κατέκτησε το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Η 18χρονη Βρετανίδα, Νο.150 στον κόσμο νίκησε τη 19χρονη Καναδή (Νο.73) και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam στην καριέρα της, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της σε διοργάνωση αυτού του επιπέδου.

Ήρθε από τα προκριματικά και συνολικά κέρδισε δέκα αγώνες για να... τρελάνει τη Νέα Υόρκη και, κυρίως, τη Μεγάλη Βρετανία.

Κατέκτησε και τα 20 σετ που έπαιξε στην αμερικανική μεγαλούπολη και έγινε η πρώτη qualifier (άνδρας ή γυναίκα) που καταφέρνει να σηκώσει Grand Slam τίτλο.

Eκτός των άλλων είναι και η νεαρότερη τενίστρια μετά τη Μαρία Σαράποβα το 2004 στο Wimbledon που κατακτάει major τίτλο. Και να φανταστεί κανείς ότι κάποιοι την κατέκριναν όταν εγκατέλειψε τον αγώνα της στο Λονδίνο για τη φάση των «16», λόγω προβλημάτων στην αναπνοή!

Τα λόγια, βέβαια, είναι περιττά και για τη Λέιλα Φερνάντες, που πριν έρθει εδώ δεν είχε πετύχει back to back νίκες σε δέκα τουρνουά! Όχι μόνο το έκανε εδώ, όχι μόνο έφτασε ως τον τελικό, αλλά στον δρόμο της απέκλεισε «θηρία», όπως τις Οσάκα, Κέρμπερ, Σβιτολίνα και Σαμπαλένκα.

Σε ό,τι αφορά το ματς, η Ραντουκάνου έμεινε αρχικά πίσω με μπρέικ (0-2), αλλά είχε την άμεση απάντηση και φρόντισε στη συνέχεια να μην αφήσει κανένα περιθώριο στη Φερνάντες, όταν εκείνη σέρβιρε για να μείνει στο σετ στο 5-4.

Η Ραντουκάνου συνέχισε το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο, όμως έχασε τρία μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ και έχασε στη συνέχεια το δικό της σερβίς. Η χαρά της Φερνάντες (και το κόσμου στο Arthur Ashe) δεν κράτησε για πολύ, καθώς η Ραντουκάνου είχε την άμεση απάντηση (2-2), ενώ πήρε και στη συνέχεια μεγάλο προβάδισμα με 4-2.

Δεν εκμεταλλεύτηκε τα δύο ματς πόιντ που είχε στο 5-2 και ακολούθησε ένα δραματικό γκέιμ, όπου η Ραντουκάνου πήρε medical time out για ένα σκίσιμο στο γόνατο σε μπρέικ πόιντ της Φερνάντες. Η νεαρή Καναδή δεν μπόρεσε να σημειώσει το μπρέικ στη συνέχεια και έχασε άλλη μια ευκαιρία μετά, με αποτέλεσμα τελικά η Ραντουκάνου να κλείσει τον αγώνα στο τρίτο ματς πόιντ της, μέσα σε αποθέωση.

Πηγή: sdna.gr