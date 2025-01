Υπόθεση… ενός σετ αποδείχθηκε για τον Γιανίκ Σίνερ ο ημιτελικός του Australian Open με αντίπαλο τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον.

Ο Ιταλός τενίστας (Νο 1), κάτοχος του τίτλου στη Μελβούρνη και επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, έσωσε δύο σετ-μπολ στο πρώτο σετ, το κέρδισε στο τάι-μπρέικ και στη συνέχεια κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη με 7-6 (7/2), 6-2, 6-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον κυριακάτικο (26/1) τελικό, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

