Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Τσάβι!

Το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου», ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωϊνές ώρες του Σαββάτου, καθώς η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τσάβι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ισπανός προπονητής κι ένας από τους κορυφαίους μέσους όλων των εποχών, επέστρεψε στην ομάδα με την οποία συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του, καθώς η Αλ Σαντ εισπέπραξε το ποσό που προβλεπόταν στην σχετική ρήτρα του συμβολαίου, που είχε με τον Τσάβι.

«Ηλθε η ώρα να γυρίσεις σπίτι. Καλώς ήλθες, Τσάβι. Δεν ήταν αποχαιρετισμός, ήταν εις το επανιδείν», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση στο Twitter των «μπλαουγκράνα», που συνοδεύεται από ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την αποχώρηση του νεαρού προπονητή από την Μπαρτσελόνα, το 2015.

