Μέσι: «Ήμουν δυστυχισμένος στην Μπαρτσελόνα αλλά θα μείνω για να μην πάμε στα δικαστήρια»

Το σίριάλ με το μέλλον του Λιονέλ Μέσι έλαβε τέλος... Ο Αργεντινός αστέρας με συνέντευξή του στην ιστοσελίδα goal.com ανακοίνωσε επίσημα ότι θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα για ακόμη ένα χρόνο.

Αν και τόνισε ότι ήταν δυστυχισμένος στους «μπλαουγκράνα» και ήθελε να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του, καθώς έκρινε ότι ο σύλλογος δεν καλύπτει αγωνιστικά τις φιλοδοξίες του, επισήμανε ότι θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς, καθώς δεν επιθυμεί να συρθεί στα δικαστήρια με την ομάδα της καρδιάς του.

Ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποχωρήσει από το «Καμπ Νου», ωστόσο η ρήτρα αποδέσμευσης των 700 εκατομμυρίων ευρώ τον κρατά στην ομάδα, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων καταστροφικό το γεγονός ότι ο σύλλογος είναι στα χέρια του Μπαρτομέου.

Aναλυτικά όσα αναφέρει στο μήνυμά του ο Μέσι:

«Όταν ενημέρωσα τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου για την επιθυμία μου να φύγω, ήταν ένα σκληρό δράμα. Όλη η οικογένεια άρχισε να κλαίει, τα παιδιά μου δεν ήθελαν να αφήσουν την Μπαρτσελόνα, ούτε ήθελα να αλλάξουν σχολεία.

Όμως κοίταξα παραπέρα και θέλω να θέλω να ανταγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο, να κατακτώ τίτλους, να διεκδικώ το Champions League. Μπορείς να το κερδίσεις ή να το χάσεις, επειδή είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το διεκδικείς.

Τουλάχιστον διεκδίκησέ το και να μην διαλυόμαστε στην Ρώμη, στο Λίβερπουλ και στην Λισαβόνα. Όλα αυτά με οδήγησαν να σκεφτώ την απόφαση ότι ήθελα να αποχωρήσω.

Πίστεψα και ήμουν σίγουρος ότι θα ήμουν ελεύθερος για να φύγω, ο πρόεδρος πάντα έλεγε πως στο τέλος της σεζόν θα μπορούσα να αποφασίσω αν θα έμενα ή όχι.

Τώρα στηρίζονται στο γεγονός πως δεν τους ενημέρωσα πριν από τις 10 Ιουνίου, όταν εκείνη την περίοδο ακόμη παλεύαμε στη La Liga, εν μέσω μίας απαίσιας εποχής κορωνοϊού, ο οποίος άλλαξε ολόκληρη τη σεζόν.

Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα μείνω στην ομάδα. Τώρα, πρόκειται να συνεχίσω στον σύλλογο γιατί ο πρόεδρος μου είπε ότι ο μοναδικός τρόπος για να φύγω ήταν η ρήτρα των 700.000.000 ευρώ, κάτι το οποίο είναι αδύνατο».

