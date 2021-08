Συμφωνία της Γιουβέντους με τη Σασουόλο για τον Λοκατέλι

Με τη φανέλα της Γιουβέντους θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Μανουέλ Λοκατέλι.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στη Σασουόλο και τη «βέκια σινιόρα» για τη μεταγραφή του Ιταλού διεθνούς μέσου, ο οποίος θα παραχωρηθεί δανεικός για τα δύο επόμενα χρόνια, αλλά υπάρχει υποχρέωση εξαγοράς έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, συν επιπλέον μπόνους σε περίπτωση που επιτευχθούν πιο δύσκολοι στόχοι.

Έτσι, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα έχει άμεσα στη διάθεσή του τον πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική Ιταλίας, αλλά η Γιουβέντους θα αρχίσει να πληρώνει από το 2023.

Ο 23χρονος εντυπωσίασε στο EURO 2020, στο οποίο οι «ατζούρι» κατέκτησαν το τρόπαιο, σκοράροντας δύο φορές στη νίκη επί της Ελβετίας στη φάση των ομίλων.

Manuel Locatelli to Juventus, done deal confirmed and here-we-go! Total agreement completed with Sassuolo for €35m plus add ons. Contract until June 2026. ⚪️⚫️🇮🇹 #Juventus



Official announcement in the next few days. Done deal. pic.twitter.com/ge7nUgXGOc