Στο MLS και συγκεκριμένα στη Χιούστον Ντάιναμο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Έκι Πόνσε.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν ο δημοσιογράφος, Τομ Μπόγκερτ της αμερικανικής έκδοσης της «Athletic» και ο έγκυρος Αργεντινός ρεπόρτερ, Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Αμφότεροι σε «τιτιβίσματά» τους επισημαίνουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» είναι μία ανάσα από τη συμφωνία για την μετακίνηση του 27χρονου στράικερ στο ΜLS.

Μάλιστα τονίζουν ότι η μεταγραφή θα γίνει με ποσό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η «Ένωση» διέψευσε ότι έχει δεχθεί κάποια πρόταση για τον Αργεντινό επιθετικό, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιβεβαιώνουν μόνο ότι όντως η ομάδα του Χιούστον ενδιαφέρεται για τον Πόνσε εδώ και 1.5 μήνα.

Tη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 27χρονος στράικερ κατάγραψε 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Ένωσης, έχοντας απολογισμό 16 γκολ.

Η Χιούστον Ντάιναμο συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Δυτικής Περιφέρειας του MLS το οποίο είναι σε εξέλιξη, όπου βρίσκεται στην 7η θέση.

