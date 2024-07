Η Μίλαν ολοκλήρωσε την απόκτηση του Αλβάρο Μοράτα από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο έμπειρος επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους «Ροσονέρι», με οψιόν για άλλον ένα χρόνο. Στη νέα ομάδα του θα φοράει το Νο 7.

Ο 31χρονος αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας είχε επίσης οδηγήσει την «Ρόχα» στην κατάκτηση του Nations League, το 2023.

Η Μίλαν ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του διεθνούς επιθετικού στο συμβόλαιό του με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τα χρώματα της οποίας ο Μοράτα σημείωσε 58 γκολ σε δύο διαφορετικές περιόδους.

Ο Ισπανός πέρασε μιάμιση σεζόν ως δανεικός στην Ατλέτικο από την Τσέλσι τον Ιανουάριο του 2019, πριν υπογράψει μόνιμη συμφωνία το 2022. Ο Μοράτα σημείωσε 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε την περασμένη σεζόν, αλλά βρήκε δίχτυα μόλις δύο φορές μετά τον Ιανουάριο.

Στο παρελθόν έχει περάσει τέσσερις σεζόν στο ιταλικό ποδόσφαιρο σε δύο περιόδους στη Γιουβέντους, έχοντας επίσης δύο ξεχωριστές θητείες στη Ρεάλ Μαδρίτης και 18 μήνες στην Τσέλσι.

Ο Μοράτα έχει σκοράρει 35 γκολ σε 130 αγώνες της Serie A, κατακτώντας δύο φορές το πρωτάθλημα, τρεις το Κύπελλο Ιταλίας και μία το Σούπερ Καπ της γειτονικής χώρας. Επίσης, έχει σημειώσει 36 γκολ σε 80 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα.

