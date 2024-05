Δηκτικά σχολιάστηκε στη Ιταλία το tweet της Μιλαν στον Ολυμπιακό μετά τη νίκη του (1-0) επί της Φιορεντίνα και την κατάκτηση του Europa Conference League:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την ιστορική του νίκη στο Europa Conference League», έγραψαν οι «Ροσονέρι» στο επίσημο προφίλ της στο “Χ” (πρώην twitter)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι “Ροσονέρι” δεν είχε συγχαρεί ούτε την Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ούτε την ιστορική και πολύ σημαντική νίκη της Αταλάντα στο Europa League», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Congratulations to @olympiacosfc on their historic victory in the #UECLfinal https://t.co/tjc89HMdEO

— AC Milan (@acmilan) May 29, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ