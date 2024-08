Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την προσφυγή της intersex χρυσής Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, Ιμάνι Κελίφ, στη δικαιοσύνη για διαδικτυακό bullying σε βάρος της. Συγκεκριμένα, το Variety αποκάλυψε δύο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη μήνυση της πυγμάχου, λόγω των δημοσιεύσεων που έκαναν εναντίον της στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Κελίφ αναφέρεται ονομαστικά στον ιδιοκτήτη του «Χ», Ίλον Μασκ, και τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ως δύο από τα πρόσωπα τα οποία κατηγορεί. «Η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ και ο Μασκ είναι δύο από τα πρόσωπα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στη μήνυση» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Variety ο Ναμπίλ Μπούντι.

Ο ίδιος άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι αντικείμενο της έρευνας που θα διεξάγουν οι Αρχές της Γαλλίας, όπου υποβλήθηκε η μήνυση, θα μπορούσε να αποτελέσει μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Κελίφ, το γαλλικό δίκαιο επιτρέπει τη διεξαγωγή έρευνας για όλους, συμπεριλαμβανομένων όσων στο «Χ» έχουν ψευδώνυμα.

Τόσο η διάσημη συγγραφέας όσο και ο δισεκατομμυριούχους πήραν θέση στη συζήτηση που άνοιξε με την παρουσία της Κελίφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. «Tweet έκανε και ο Τραμπ, οπότε ασχέτως του αν ονοματίζεται στη μήνυση ή όχι, κάποια στιγμή θα πρέπει να ερευνηθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας» υποστήριξε ο Μπούντι.

Στη μήνυσή της η Κελίφ υποστηρίζει ότι είναι θύμα «μισογυνικών, ρατσιστικών και σεξιστικών σχολίων» μέσω διαδικτύου, με τον δικηγόρο της να κάνει λόγο για «διαδικτυακό λιντσάρισμά της».

Η Ρόουλινγκ στην ανάρτησή της για τον αγώνα της Κελίφ με την Καρίνι από την Ιταλία, που αποτέλεσε την αφορμή για τα σχόλια σχετικά με την intersex μποξέρ από την Αλγερία, είχε γράψει: «Το χαζό χαμόγελο ενός άνδρα που γνωρίζει ότι προστατεύεται από ένα μισογυνικό καθεστώς, που απολαμβάνει την αγωνία μιας γυναίκας που μόλις έχει δεχθεί μια γροθιά στο κεφάλι και οι φιλοδοξίες της οποίας μόλις συνετρίβησαν».

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

«Δεν υποστηρίζω ότι η Κελίφ είναι τρανς. Η αντίθεσή μου, όπως και άλλων, είναι με το να γίνει η ανδρική βία κατά γυναικών Ολυμπιακό άθλημα» έγραψε σε άλλη ανάρτησή της.

Commentators pretending critics of the IOC’s reliance on documents rather than sex testing think Khelif is trans are straw-manning. I don’t claim Khelif is trans. My objection, and that of many others, is to male violence against women becoming an Olympic sport. https://t.co/DtsXy61QBR

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 7, 2024