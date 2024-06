Στο πρόσωπο του Χαβιέ Γκαρθία Πιμιέντα βρήκε η Σεβίλλη τον αντικαταστάτη του Κίκε Φλόρες Σάντσεθ και τον προπονητή με τον οποίο θα πορευτεί την επόμενη σεζόν.

Ο πρώην τεχνικός της Λας Πάλμας ανακοινώθηκε επίσημα απ’ το διοικητικό συμβούλιο των Ανδαλουσιάνων και τις επόμενες ημέρες θα αναλάβει καθήκοντα, ξεκινώντας την ολική αναδόμηση της Σεβίλης.

«Η Σεβίλλη έφτασε σε συμφωνία με τον Φρανθίσκο Χοσέ Γκαρθία Πιμιέντα (Βαρκελώνη, 3 Αυγούστου 1974) για να γίνει προπονητής της πρώτης ομάδας για τις επόμενες δύο σεζόν», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

✍️ @GarciaPimienta has been confirmed as our new Head Coach!

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 2, 2024

