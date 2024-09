Λίγες μόλις μέρες μετά το σπάσιμο ενός ακόμη ρεκόρ εντός αγωνιστικών χώρων από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ξεπέρασε το φράγμα των 900 γκολ στην καριέρα του φθάνοντας τα 901, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σπάει και ρεκόρ εκτός αγωνιστικών χώρων!

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο 39χρονος αστέρας της Αλ Νασρ, ξεπέρασε τους 1 δισεκατομμύριο ακόλουθους στα Social Media, όντας ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που έχει τόσα follows.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024