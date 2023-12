Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα σε δήλωσή του μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έκρινε ότι οι κανόνες της UEFA σχετικά με την έγκριση ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, είναι αντίθετοι με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, επισήμανε ότι «ανοίγει ο δρόμος για μια νέα ποδοσφαιρική διοργάνωση», εννοώντας φυσικά τη Super League.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα δήλωσε:

Η Μπαρτσελόνα επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) που αξιολογεί το πρότζεκτ της European Super League όπως προτείνεται από την A22 Sports.

Ως ένας από τους συλλόγους που καθοδηγούν το πρότζεκτ της European Super League, η Μπαρτσελόνα πιστεύει ότι η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια νέα ποδοσφαιρική διοργάνωση ελίτ στην Ευρώπη, αντιτιθέμενος στο μονοπώλιο στον κόσμο του ποδοσφαίρου και επιθυμεί να ξεκινήσει νέες συζητήσεις για την πορεία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο μέλλον.

President Laporta discussing the sentencing of the Super League 👇 pic.twitter.com/0ID4wB8258

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 21, 2023